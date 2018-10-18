Тамара Синявская: В основе конкурса имени Муслима Магомаева лежит любовь (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Свобода, любовь, творчество, связи между народами – все это конкурс вокала имени Муслима Магомаева, который спустя два года вновь начинается в Москве.

У вокального конкурса имени Муслима Магомаева в этом году – юбилей: он проходит в пятый раз. За это время эпитет «уникальный» прочно закрепился за ним, и заслуженно. Ведь, как говорит художественный руководитель московского музыкального театра «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман, тут обязывает само имя: «Муслим Магомаев сам по себе – критерий отбора. Он владел невероятным талантом – не только голосом, не только стилем, но и интонацией. Этому учат наши педагоги, но певцы не всегда понимают, что как раз интонация и есть самое важное. Магомаев работал с интерпретацией, образом произведения. Настоящий солист должен быть свободен в подходе к классическому и эстрадному произведению. Свобода и любовь – вот что важно для этого конкурса, потому он и уникален, и аналогов ему нет в мире».

Именно поэтому конкурс, который проводится раз в два года, привлекает все больше участников, и география его простирается буквально от Молдовы до Канады, от Китая до Израиля. По словам главного организатора и вдохновителя конкурса, вдовы Магомаева Тамары Синявской, самым неожиданным для нее за эти годы оказалось то, что изначально это было соревнование мужских голосов. Однако постепенно участие стали принимать и женщины: в прошлый раз Гран-при завоевала певица из Ессентуков Василиса Бережанская. «Мужчинам проще: репертуар понятен. Женщинам труднее, но они выходят из этой ситуации, своим подходом расширяют репертуар конкурса, и я им очень благодарна», - говорит Тамара Синявская.

Как и всегда, в этом году из огромного количества желающих отбор прошли 18 исполнителей, которые подготовили по четыре номера. Как и всегда, главному дирижёру Новосибирского театра оперы и балета, Королевской фламандской оперы в Антверпене и Генте Дмитрию Юровскому, который дирижирует оркестром конкурса, приходится нелегко: за несколько дней он должен поработать над исполнением 72 произведений. Но это тот случай, когда бешеный график только в радость. «В этом есть спортивный интерес, потому что мы стараемся найти индивидуальный подход. Я не просто слушаю со стороны: я волнуюсь за каждого участника, - говорит Юровский. – И я хочу, чтобы сами вокалисты подходили к исполнению не как к конкурсу, а как к концерту - пели не для жюри, а для зрителей».

Зрителей, кстати, всегда много, потому что конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева для Москвы уже давно особое культурное событие. Ведь здесь можно не только насладиться великолепным и оригинальным исполнением давно любимых произведений, но и буквально увидеть пересечение культур, оперной и эстрадной. Эту особенность конкурса подметил один из членов жюри Ханс-Йоахим Фрай, известный европейский оперный режиссер и продюсер, один из самых влиятельных идеологов современного музыкального театра. «Возможно, Магомаев предвидел это - вечную дискуссию «опера против телевидения», «серьезная музыка против развлекательной». Он делал замечательную вещь: использовал классическую музыку, манеру, образование для исполнения популярных песен. Магомаев всегда ставил в центр качество и использовал свой голос и личность для того, чтобы показать именно это – главенство качества. И вот именно это сочетание популярной музыки и оперной, пение с микрофоном и без микрофона, чтобы показать себя, личность, характер и подход к произведению – это одно из самых интересных сочетаний, которые можно придумать», - говорит Фрай.

Есть и еще одна особенность у этого конкурса. Многонациональность участников, многие из которых не знают русского языка, вынуждает их искать собственные подходы к материалу - а значит, показывает нам давно известное и родное с нового ракурса. Как говорит руководитель Центра РАД Наталия Красовская, в этом своеобразная миссия вокального конкурса – объединять разные народы в одном культурном пространстве: «Муслим Магомаев сам по себе очень масштабная объединяющая фигура, которая связывает Россию и Азербайджан, разные стили в музыке, разные поколения. И организаторы делают великое дело, находя и сохраняя общие культурные коды между народами, выстраивая настоящий мост дружбы и помогая людям из разных стран узнавать друг друга, все важное и лучшее, что есть у каждой нации».

В этом много правды. Во время пресс-конференции Тамара Синявская просила журналистов: «В ваших семьях были люди, которые держали в своем сердце память о нем. Я бы хотела, чтобы вы подчеркнули это: в основе конкурса лежит любовь». Родившийся спустя два года после смерти великого человека, которого знали и любили все народы СССР, вокальный конкурс продолжает то, что было таким важным для Муслима Магомаева – радовать людей, находить новые таланты, служить развитию искусства. Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев пожелал всем, кто причастен к этому конкурсу, от вокалистов до организаторов и жюри, огромного успеха не только сейчас, но и в будущем: «Высший смысл конкурса имени Муслима Магомаева не только в том, чтобы определить лучших. Он – в самом событии, которое дает всем нам возможность почувствовать общность вне различий, открыть для себя все лучшее, что есть в культурах разных стран – в том числе России и Азербайджана, вокалисты которых стабильно участвуют здесь и побеждают. Это чувство связи и сопричастности нам всем необходимо, и пусть оно длится как можно дольше».

Материал предоставлен пресс-службой межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан

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