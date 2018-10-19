Звезды Кубы и Азербайджана представят вечер джаза jAzzeri Bands & Art

19 октября 2018 17:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 21 ноября в 19.00 пройдет концет молодых звезд азербайджанского джаза “jAzzeri Bands & Art”, сообщает Trend Life.

В концертной программе примут участие Dihaj, Афган Расул, Нармин Мамедли, Элина Майсурадзе, Теймур Сулейманбейли, Нармин Керимбекова и Эльвин Баширов. Специальным гостем вечера станет известный джазовый музыкант Янсель Кастельон со своей группой "Los Amigos", которые представят кубинские и латиноамериканские ритмы. Перед концертом в фойе будет представлена выставка художественных работ, посвященных джазовому искусству.

Цена билетов от 10 до 40 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, и онлайн www.iticket.az. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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