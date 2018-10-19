В Баку состоялось торжественное открытие Международного фестиваля ANİMAFİLM (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков состоялось торжественное открытие I Международного фестиваля анимационных фильмов ANİMAFİLM (I Bakı Beynəlxalq Animasiya Festivalı), сообщает Trend Life.

На фестивале, который пройдет в Баку с 19 по 21 октября, будут представлены работы авторов из Азербайджана, Беларуси, Франции, Ирана, Германии, Бельгии, Латвии, Италии, Турции, Чехии, России, Великобритании и других стран.

Выступивший на мероприятии учредитель и директор проекта Рашид Агамалыев рассказал о целях и задачах фестиваля, выразив надежду, что его проведение внесет вклад в развитие анимационного искусства в стране.

Было отмечено, что основная цель – развитие творческой и производственной деятельности режиссеров, кино - и анимационных студий страны, смотр различных жанров профессиональной анимации зарубежных режиссеров, обмен международным опытом. Главная тема первого Фестиваля – азербайджанская анимация.

Победители будут определены в следующих категориях – "Лучший короткометражный анимационный фильм", "Лучший азербайджанский короткометражный анимационный фильм", "Лучший оригинальный сценарий для короткометражного анимационного фильма".

В своем выступлении известный режиссер анимации, сценарист, художник, заслуженный работник культуры Азербайджана Эльчин Хами Ахундов отметил важное значение фестиваля. Также было рассказано об изданной книге "Азербайджанская анимация". Издание рассказывает об истории азербайджанского анимационного кино, основоположниках азербайджанской анимации, известных режиссерах и т.д.

Далее на сцену были приглашены члены жюри I Международного фестиваля анимационных фильмов ANİMAFİLM. Затем состоялся показ анимационных фильмов.

Отметим,что жюри будет оценивать работы в двух составах: анимационные фильмы – Эльчин Хами Ахундов (Азербайджан), Джахангир Сулейманов (Россия), Кетеван Джанелидзе (Грузия), Мухаммед Газала (Египет), Андрей Хованец (Словакия), сценарии – Ефим Абрамов (Израиль), Лейла Новрузи (Иран), Севиндж Азимова, Айгюн Асланова, Кямаля Ровшан (Азербайджан).

В рамках фестиваля пройдут тематические вечера, семинары и мастер-классы, презентации и другие мероприятия.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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