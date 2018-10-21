Здесь и сейчас: невероятный концерт американского рэпера Wordsmith в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках программы Государственного департамента США "Посланники искусства" Азербайджан впервые вместе со своей группой посетил известный американский рэпер, музыкант Wordsmith из Балтимора, сообщает Trend Life. Визит рэпера и его команды организован при финансовой поддержке посольства США в Азербайджане, и проходил 7-20 октября.

Wordsmith и его группа выступили в Азербайджане с концертными программами, провели мастер-классы для представителей азербайджанской молодежи, увлекающейся хип-хоп-музыкой.

Итоговый концерт в рамках визита в Азербайджан состоялся на сцене Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова в Баку, и вызвал огромный интерес у поклонников этого музыкального направления.

Перед концертом рэпер пообщался с представителями СМИ и рассказал, что счастлив предоставленной ему и его группе возможности посетить Азербайджан.

"В вашу замечательную страну мы приехали в рамках программы Государственного департамента США "Посланники искусства". Мы в восторге от азербайджанской публики, от того как нас тут принимают. В ходе визита мы выступили с концертами в Баку и Шеки, наши выступления были встречены очень тепло и с большой любовью, и это просто потрясающе. Очень надеюсь, что мне посчастливится еще раз приехать в Азербайджан, я буду ждать этого визита с нетерпением", - сказал Wordsmith.

В своем выступлении перед началом концерта заведующая отделом по связям с общественностью посольства США в Азербайджане Мишель Питерсон отметила, что в рамках программы Государственного департамента США "Посланники искусства" организуются туры известных американских музыкантов, представителей искусства.

Мишель Питерсон выразила признательность председателю Ассоциации танцев Азербайджана (АТА) Азизу Азизли, а также всем кто оказал содействие в проведение концертной программы.

Далее на сцену был приглашен Wordsmith, который вместе с представителями азербайджанской хип-хоп культуры исполнил свои лучшие хиты. На концерте наряду с исполненными рэп-трэками, было продемонстрировано и танцевальное направление хип-хоп культуры, которое представили не только парни, но и девушки.

Звучавшие на концерте трэки не оставили равнодушным никого, а импровизации музыкантов создавали ощущение "здесь и сейчас". Wordsmith и его группа выстроили уникальный диалог со зрительской аудиторией. Невероятный ритм, драйв в каждой услышанной песне вызывал восторг у публики. Рэп, битбокс, брейк-данс, фристайл – концерт в Баку прошел на одном дыхании.

Отметим, что после окончания концертной программы Wordsmith и молодые азербайджанские рэперы еще долго не могли расстаться, и обсуждали исполненные треки, делились впечатлениями. Молодые азербайджанские рэперы получили невероятный заряд энергии и долго не хотели выходить из этого состояния. Под конец их ждал еще один сюрприз от Wordsmith, который решил преподнести каждому участнику азербайджанкой команды небольшой презент. Подарки были абсолютно разные, их Wordsmith выбирал основываясь на интересах и увлечениях азербайджанских рэперов, участвовавших в концерте. Но, главным подарком стал сборник всех трэков рэпера из Балтимора.

В ходе визита Wordsmith молодые представители хип-хоп культуры Азербайджана приобрели незабываемый опыт, познакомились с потрясающим музыкантом и получили стимул стремиться к новым музыкальным вершинам и заниматься любимым делом.

(Автор и фото: Джани Бабаева)

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