В Баку открылась экспозиция старинных кялагаи – вчера, сегодня, завтра (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Kiçik Qalaart состоялось открытие выставки “Кялагаи – вчера, сегодня, завтра”, объединившей энтузиастов и любителей кялагаи по инициативе куратора проекта “Milli İrsimiz” (Национальное наследие) Асли Самедовой, сообщает Trend Life.

Кялагаи - представляет собой шёлковый платок из некрученых нитей, ручного изготовления, с набивным узором, выполненным традиционным способом резервирования воском. На протяжении веков кялагаи было неотъемлемой частью жизни азербайджанской женщины. Кялагаи, сотворенные руками азербайджанских мастеров в Гяндже, Шуше, Шамахе, Шеки, Нахчыване, Барде и других городах, известны со времен Великого шелкового пути. В 2014 году традиционное искусство и символика кялагаи, его изготовление и ношение были включены от Азербайджана в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Среди гостей были руководитель аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника “Ичеришехер” Риад Гасымов, директор Азербайджанского национального музея искусств, заслуженный деятель искусств Чингиз Фарзалиев, искусствоведы, художники, деятели культуры и представители творческой молодежи.

“С 2015 года на счету у “Милли Ирсимиз” ряд мероприятий, посвященных драконовым коврам, ранним азербайджанским вышивкам 16-18 веков и творчеству великого философа и поэта 12-13 веков Низами Гянджеви. Экспозиция создает уникальную возможность интерактивного погружения в историю трансформации кялагаи из элемента национальной одежды в символ советской пропаганды и, далее, в модный аксессуар и предмет национальной гордости”, - отметила Асли Самедова, которая работала над выставочными и образовательными проектами, а также книжными публикациями с ведущими музеями мира - Музеями текстиля в Вашингтоне и Борасе (Швеция), Музеем Метрополитен в Нью-Йорке, Виктории и Альберта в Лондоне, Пинакотекой Брера в Милане и Музеем Исламского искусства в Берлине.

В экспозиции представлены уникальные материалы из азербайджанских и зарубежных музеев, частных коллекций с инновациями в сфере музейной практики. Акцент делается на образовательный и интерактивный компоненты. Посетители могут не только посмотреть на редчайшие экспонаты, впервые представленные архивные фотографии из музеев Грузии, но и поиграть в игры, узнать о различных способах повязывания кялагаи в видео Чинары Меджидовой, и даже сделать свой мини-келагаи, записавшись на воркшоп.

Старинные кялагаи предоставлены дизайнером Натаван Алиевой, коллекционерами Русланом Гусейновым и Фуадом Джабраиловым, которых были собраны из самых отдаленных уголков страны. На выставке также представлены кялагаи из коллекций Basqal İpək Mərkəzi, Şəki Kəlağayı, Dastan, Menzer Hajiyeva, Azərbaycan Kəlağayı и Hijab Queen. Часть фотографий предоставлена Тофигом Бабаевым.

Консультант выставки - доктор философии по психологии Рена Ибрагимбекова, благодаря которой искусство кялагаи возродилось в Баскале несколько десятилетий назад. Из Музея кялагаи Баскала на выставку были привезены кялагаи и редкие галибы (штампы) XIX-XX веков. Коллекция галибов дополнена также материалами из Азербайджанского национального музея искусств.

Выставка создана по международным музейным стандартам и была высоко оценена такими ведущими текстильными экспертами как Альберто Боралеви (Флоренция) и Майкл Франсес (Лондон), коллегами куратора выставки по организации международных мероприятий по популяризации текстиля и ковров. Ряд музеев Европы и Северной Америки проявили на данном этапе подготовки интерес к ее показу на следующие годы. Выставка в Баку - начало увлекательной миссии. Цель - рассказать о кялагаи как можно большему количеству посетителей. Все материалы выставки представлены на трех языках - азербайджанском, русском и английском.

Выставка, которая продлится до 15 мая 2019 года, организована при содействии Министерства культуры Азербайджана, Государственного историко-архитектурного заповедника “Ичеришехер”, Национальное бюро по развитию туризма, ICOC (International Conference on Oriental Carpets) и Creative 141.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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