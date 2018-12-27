История сценической жизни: "Семь красавиц" Гара Гараева (ФОТО)

27 декабря 2018 15:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Вниманию читателей представлена книга "Балет Гара Гараева "Семь красавиц". История сценической жизни", изданная министерством культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Автором книги является доктор философии по искусствоведению Наталья Дадашева.

Книга рассказывает о балете "Семь красавиц" выдающегося азербайджанского композитора Гага Гараева со дня премьеры до постановок наших дней.

В книге представлена информация об известных мастерах балета, дирижерах, художниках, а также фотографии артистов балета, афиши и программы спектаклей, поставленных за эти годы.

"Семь красавиц" - балет Гара Гараева в четырех действиях, написанный в 1952 году. Этот балет входит в сокровищницу азербайджанского балетного искусства, и каждый спектакль собирает большую зрительскую аудиторию.

Напомним, что в течение 2018 года 100-летие выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Гара Гараева широко отмечалось не только в Азербайджане, но и за пределами страны.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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