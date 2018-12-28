Тукезбан Исмайлова – за три месяца до смерти (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Фото, представленные в материале, были сделаны на дне рождении легендарной исполнительницы мугама и народных песен Тукезбан Исмайловой, за три месяца до смерти…

Тукезбан Исмайлова (21 декабря 1923, Баку - 24 марта 2008) прожила яркую жизнь, посвятив пропаганде и развитию национального искусства. Начала трудовую деятельность в 1944 году в Гостелерадио Азербайджана. В 1948-1956 годах солистка Государственной филармонии. С 1956 была солисткой Азербайджанской государственной эстрады. С 1962 вновь солистка Государственной филармонии, а с 1978 солистка объединения Азконцерт. Снималась в фильмах " O,olmasın, bu olsun", "Havalansın Xanın Səsi", "Oxuyan Ürəkdir". С успехом гастролировала во многих странах. В 1985 году начала педагогическую деятельность. Ею были мастерски исполнены различные мугамы "Гатар", "Харидж сегях", "Шахназ" и другие. Ее супруг был народный артист Азербайджана, тарист Габиб Байрамов (1926-1994), дочь - народная артистка Азербайджана, певица Ильхама Гулиева (1943-2016).

В Баку в Международном центре мугама прошел вечер, посвященный памяти народной артистки Азербайджана, кавалера ордена «Шохат» Тукезбан Исмайловой, сообщает Trend Life. Вечер организован в рамках совместного проекта "Yaradanlar və yaşadanlar" Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения и радио и Международного центра мугама при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

В концертной программе с композициями из репертуара Тукезбан Исмайловой выступили народный артист Теймур Мустафаев с песней "Maralım", заслуженные артисты Арзу Алиева "Yolunu gözləyirəm", Рашад Ильясов "Yar incidi”, Джаваншир Маммедов "Ceyranım gəl", Гюлюстан Алиева "Ey Pəri", Фируза Ибадова "Gəl gözəlim", солисты Азербайджанского телевидения и радио Гюнай Имамвердиева "Bülbüllər oxuyur", Равана Амирасланлы "Qaragöz", а также ханенде Ариз Гусейнов "Buludlar". Артисты выступили в сопровождении инструментального ансамбля "Səadət" под управлением народного артиста Ага Джабраила Абасалиева. Вечер завершился лирической композицией "Leylam" в исполнении Арзу Алиевой, Раваны Амирасланлы и Ариза Гусейнова. Ведущим мероприятия был заслуженный артист Рашад Ильясов.

(Автор: Вугар Иманов)

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