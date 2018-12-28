Бакинский бульвар отметит юбилей грандиозным концертом (ВИДЕО)

28 декабря 2018 17:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения совместно с Управлением Приморского бульвара начинает реализацию большого проекта "Bakı əziz şəhər" (Родной Баку), сообщил Trend Life директор Mədəniyyət TV Рамиль Гасымов.

Первый концерт в рамках проекта, старт которому будет дан в преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, состоится 29 декабря на площади за Азербайджанским государственным кукольным театром имени Абдуллы Шаига.

"29 декабря выбрано не случайно, потому что этот день приходится на двадцатую годовщину предоставления Бакинскому бульвару статуса Приморского национального парка указом общенационального лидера Гейдара Алиева. Бакинский бульвар - излюбленное место отдыха жителей и гостей столицы. Главная цель проекта – пропаганда национального наследия, предоставить возможность молодым талантам показать свое умение и мастерство, показать туристический потенциал, культуру и традиции нашего народа зарубежным гостям, организация плодотворного и интересного отдыха", - отметил Рамиль Гасымов.

В концертной программе "Наступает Новый год" будут представлены азербайджанские композиции, популярные эстрадные песни, образцы мирового классического искусства.

Концерт начнется в 12:00 с выступления детских музыкальных коллективов. В 18:00 будет представлена концертная программа с участием музыкальных коллективов и солистов Азербайджанского телевидения и радио. Совместный проект будет осуществляться в течение года. В знаменательные даты будут проводиться концерты с участием различных музыкальных коллективов.

(Автор: Вугар Иманов)

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