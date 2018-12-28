Новогодний подарок бакинцам от Бахрама Багирзаде (ФОТО)

28 декабря 2018 21:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Две книги об одной любви и эта любовь вечная – любовь к Баку от вечного бакинца – так сказал Бахрам Багирзаде, пригласив всех своих друзей, читателей и единомышленников разделить с ним радость выхода его новых книг "Baku old" и "Baku new". В преддверии Дня солидарности азербайджанцев всего мира и наступающего Нового года презентация и автограф-сессия прошли сегодня в филиале книжного магазина LIBRAFF в Ganjlik Mall, сообщает Trend Life.

В книгах представлены бесценные фотографии прошлого и потрясающие визуальные картины настоящего.

""Baku old" и "Baku new"станут запоминающимся подарком для ваших друзей и близких, коллег и ваших гостей, которые приезжают в Азербайджан по работе или в отпуск и хотят увезти с собой частичку прекрасной страны. Подарите им самое лучшее, что есть у каждого азербайджанца – историю столицы, запечатленную в уникальных фотографиях! ", - отметил автор изданий.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – победителей ХХ века.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Рустам Гасымов)

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