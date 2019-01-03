В Киеве вышла книга "Баку для детей" (ФОТО)

3 января 2019 10:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Украины Киеве вышла в свет книга Бахрама Багирзаде "Баку для детей" на трех языках - азербайджанском, русском и английском, сообщает Trend Life. Книга выпущена издательство PapiRex при содействии и поддержке группы компаний SOCAR Украина.

Украинские издатели уверены, что красочно иллюстрированная и великолепно изданная книга о Баку, в которой собраны самые яркие и знаковые события и факты, будет интересна не только детям, но и взрослым, а ее издание станет еще одним вкладом в укрепление дружбы между Азербайджаном и Украиной.

""Баку для детей" в этом году выйдет и на украинском языке, которую смогут приобрести и представители азербайджанской диаспоры, живущие в Украине, и зарубежные гости, и, самое главное, все украинцы, которые интересуются историей и культурой столицы современного Азербайджана - городом Баку! Между Украиной и Азербайджаном много общего, ведь наши страны долгие годы сотрудничают не только в области экономики, но и в сфере культуры, искусства, науки, образования, здравоохранения, туризма", - отметил Бахрам Багирзаде.

Памятные экземпляры книги будут также переданы в школу имени Зарифы Алиевой города Ирпень, в библиотеку имени Самеда Вургуна Киева и библиотеку Киевского национального лингвистического университета.

(Автор: Вугар Иманов)

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