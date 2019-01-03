В Баку выступит двойник Адриано Челентано - шоу с иллюзией

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 13 февраля будет представлено популярное Челентано трибьют-шоу (Celentano Tribute show), сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.



Celentano Tribute show заставляет поверить зрителей в то, что перед ними выступает сам всемирно известный итальянский киноактер и певец Адриано Челентано. Сегодня итальянский исполнитель редко выходит на сцену, тем более за пределами родной страны. Это великолепное шоу создает иллюзию того, что неподражаемый Адриано Челентано находится в концертном зале, рядом со зрителями. Маурицио Швейцер - блестящий актер и певец, официальный двойник Адриано Челентано. Celentano Tribute show - это прекрасная возможность для поклонников знаменитого итальянского музыканта услышать его лучшие песни.

Представление поражает воображение своей масштабностью. Все номера продуманы до мелочей. Особое внимание уделяется сценическому образу главного героя - Маурицио Швейцера, каждый костюм которого является точной копией сценических одежд Адриано Челентано. Благодаря природному таланту, усердию и работе костюмеров и гримеров Швейцеру удается передавать тонкости образа своего знаменитого двойника - от внешнего вида и голоса до мимики и жестов.

(Автор: Джани Бабаева)

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