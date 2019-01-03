В Баку выступит двойник Адриано Челентано - шоу с иллюзией

3 января 2019 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 13 февраля будет представлено популярное Челентано трибьют-шоу (Celentano Tribute show), сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

Celentano Tribute show заставляет поверить зрителей в то, что перед ними выступает сам всемирно известный итальянский киноактер и певец Адриано Челентано. Сегодня итальянский исполнитель редко выходит на сцену, тем более за пределами родной страны. Это великолепное шоу создает иллюзию того, что неподражаемый Адриано Челентано находится в концертном зале, рядом со зрителями. Маурицио Швейцер - блестящий актер и певец, официальный двойник Адриано Челентано. Celentano Tribute show - это прекрасная возможность для поклонников знаменитого итальянского музыканта услышать его лучшие песни.

Представление поражает воображение своей масштабностью. Все номера продуманы до мелочей. Особое внимание уделяется сценическому образу главного героя - Маурицио Швейцера, каждый костюм которого является точной копией сценических одежд Адриано Челентано. Благодаря природному таланту, усердию и работе костюмеров и гримеров Швейцеру удается передавать тонкости образа своего знаменитого двойника - от внешнего вида и голоса до мимики и жестов.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Народный артист Азербайджана Заур Рзаев встретит Новый год творческим юбилеем (ВИДЕО)
Культура 29 декабря 2018 14:19
Дворец Гейдара Алиева приглашает на детский Новый год “Дед Мороз и Баба Яга”
Интересное 27 декабря 2018 16:51
Дворец Гейдара Алиева представляет музыкальную интерактивную "Новогоднюю сказку"
Интересное 27 декабря 2018 12:35
Коллектив Дворца Гейдара Алиева почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева
Социум 12 декабря 2018 14:53
В Азербайджане названы имена финалистов Международного проекта "ЗИМА" (ФОТО)
Культура 3 декабря 2018 19:40
В живой гармонии с мирозданием! В Баку отметят 125-летие Ашуга Шамшира
Культура 3 декабря 2018 15:43
Лента новостей
Ипотечное кредитование в Азербайджане выросло на треть
Финансы 11:44
Детвора с горных склонов Канады заговорила на азербайджанском языке (ВИДЕО)
Интересное 11:41
Минпром Туркменистана объявил тендер
Тендеры 11:38
Азербайджан примет участие в зимней сессии ПАСЕ
Политика 11:37
Гражданин Азербайджан пытался незаконно ввезти в страну 54 золотые монеты (ВИДЕО)
Происшествия 11:24
Автовокзалы и автостанции Азербайджана продлили усиленный режим работы
Общество 11:18
В Азербайджане прошла свадьба Деда Мороза (ФОТО)
Интересное 11:13
NASA рассмотрит заявку азербайджанского вуза на участие в международном конкурсе
ИКТ 11:11
Исламабад намерен расширить сотрудничество с Тегераном
Политика 11:07