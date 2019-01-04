Фильм про Карабахскую войну в Болгарии (ФОТО)

4 января 2019 15:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский художественный фильм "Üçüncü günün adamı" ("Человек третьего дня") примет участие в XI Международном кинофестивале Sofia Menar, который состоится в Софии (Болгария), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Кинофильм будет продемонстрирован 16 января на вечере, посвященном Азербайджану.

Фильм снят киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Режиссер-постановщик – Бабек Ширинсифет, автор сценария – Магсуд Гарайша, оператор-постановщик – Рафиг Гулиев, художники-постановщики – Рафиг Насиров и Ариф Нифтиев, композитор – Фирудин Аллахверди, исполнительные продюсеры – Тарлан Бабаев и Ариф Сафаров, продюсер – Мушфиг Хатамов. В ролях - Хикмет Рагимов, Расим Джафар, Кямран Агабалаев, Ниджат Габибов, Видади Алиев, Мехрибан Зеки, Мятанят Аббасова, Халида Гулиева, Зарина Гурбанова, Мамед Сафа, Айшад Мамедов.

Фильм посвящен теме Карабахской войны. Герой картины, освободившись из мест лишения свободы, обнаруживает, что его родственников уже нет в живых, а родная земля находится под армянской оккупацией. Несмотря на трудности пути, опасность быть убитым или попасть в плен, он решает вернуться в родной дом… В этом ему помогает новый друг… Друзей, оказавшихся на родной земле, преследуют армянские оккупанты…

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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