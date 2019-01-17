В Баку откроется Клуб артхаусного кино

17 января 2019 17:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров Park Cinema объявляет об открытии Клуба артхаусного кино, сообщил Trend Life пиар-менеджер сети Рустам Фаталиев.

«Для Park Cinema всегда было крайне важно соответствовать требованиям и желаниям любителей кино и искусства, в целом. Именно по этой причине, в нашей сети, помимо мейнстримовских азербайджанских и зарубежных фильмов, можно посмотреть оперы, выставки, концерты. В то же время, мы прекрасно понимаем, что есть огромное количество поклонников фестивального, артхаусного кино. Именно для них и будет функционировать этот клуб», - сказал он.

Первый опыт состоялся в декабре во время показа фильма «Дом, который построил Джек». Эта инициатива вызвала большой интерес зрителей, которые охотно делились впечатлениями в социальных сетях. Координатором Клуба артхаусного кино станет кинокритик Ульви Мехти.

«До и после просмотра фильма «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера стало ясно, что изысканный бакинский зритель из числа поклонников кино всех поколений, буквально истосковался по профессиональному просмотру на большом экране кинотеатра. Со своей стороны руководство кинотеатра заинтересованно в демонстрации элитарных эксклюзивных новинок, фильмов-призеров кинофестивалей класса «А» и номинантов на премию «Оскар». Главное, на мой взгляд, сеть кинотеатров Park Cinema решительно настроено на контакт с интеллектуальной продвинутой публикой, уже заявившей о себе многочисленными отзывами в соцсетях о первом промо-показе артхаусного киноклуба», - отметил Ульви Мехти.

Название Клуба будет определено путем конкурса на странице Park Cinema в социальной сети Facebook. Первый показ пройдет 12 февраля, зрители увидят картину ливанского режиссера Надина Лабаки «Капернаум».

(Автор: Вугар Иманов)

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