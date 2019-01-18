Я Азербайджанец! Джавид Шахбазбеков показал любовь к Родине стихами, музыкой и театром (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Что значит быть патриотом и любить свою Родину? "Настоящий патриот - это человек, который ценит и любит свою Родину, народ, язык, историю, гордится своей культурой, достижениями народа, ценит и бережет природу своей страны. Настоящий патриот - человек, который готов пожертвовать многим ради благополучия Родины, вплоть до своей жизни", - говорит Джавид Шахбазбеков, который воплотил свои чувства в сборнике стихотворений "Mən Azərbaycanlıyam" (Я Азербайджанец), презентованной в Бакинском книжном центре.

В книгу вошли произведения автора, пронизанные теплотой, любовью и гордостью за свою Родину. Они идут от души и для души - такие стихи хочется не просто прочитать, хочется ими поделиться, оставить в памяти.

На открытии вечера директор Baku Book Center, писательница Гюнель Рзаева отметила, что любовь и привязанность к родному Азербайджану являются главной темой творчества автора. Ведущий вечера Саид Мамедов прочитал фрагменты из документов, связанных с периодом создания Азербайджанской Демократической Республики.

Презентация прошла очень интересно – звучали не только стихи, но и музыкальные композиции, представлен театрализованный номер. Актеры Государственного театра юного зрителя - заслуженные артисты Гюляр Набиева и Эльнур Гусейнов, актеры Айгюн Фатуллаева и Анар Сейфуллаев представили стихотворения Джавида Шахбазбекова. Актеры Государственного театра пантомимы, заслуженный артист Бахруз Вагифоглу и Лейла Атаева показали сцену по мотивам стихотворений автора. Актёры театральной студии Oyuq, действующей при Государственном кукольном театре Сельджан Мусеибова, Ибрагим Бакиханов, Мурад Алиев, Рауль Искендеров прочитали стихи автора про Азербайджан. А в исполнении Айсу Джабраиловой прозвучала композиция на музыку заслуженной артистки Тунзали Агаевой и слова Джавида Шахбазбекова “Mən Azərbaycanlıyam”.

В заключение Джавид Шахбазбеков поблагодарил всех, кто оказал содействие в организации мероприятия, и провел автограф-сессию книги "Mən Azərbaycanlıyam".

(Автор: Вугар Иманов)

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