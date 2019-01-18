Я Азербайджанец! Джавид Шахбазбеков показал любовь к Родине стихами, музыкой и театром (ФОТО)

18 января 2019 15:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Что значит быть патриотом и любить свою Родину? "Настоящий патриот - это человек, который ценит и любит свою Родину, народ, язык, историю, гордится своей культурой, достижениями народа, ценит и бережет природу своей страны. Настоящий патриот - человек, который готов пожертвовать многим ради благополучия Родины, вплоть до своей жизни", - говорит Джавид Шахбазбеков, который воплотил свои чувства в сборнике стихотворений "Mən Azərbaycanlıyam" (Я Азербайджанец), презентованной в Бакинском книжном центре.

В книгу вошли произведения автора, пронизанные теплотой, любовью и гордостью за свою Родину. Они идут от души и для души - такие стихи хочется не просто прочитать, хочется ими поделиться, оставить в памяти.

На открытии вечера директор Baku Book Center, писательница Гюнель Рзаева отметила, что любовь и привязанность к родному Азербайджану являются главной темой творчества автора. Ведущий вечера Саид Мамедов прочитал фрагменты из документов, связанных с периодом создания Азербайджанской Демократической Республики.

Презентация прошла очень интересно – звучали не только стихи, но и музыкальные композиции, представлен театрализованный номер. Актеры Государственного театра юного зрителя - заслуженные артисты Гюляр Набиева и Эльнур Гусейнов, актеры Айгюн Фатуллаева и Анар Сейфуллаев представили стихотворения Джавида Шахбазбекова. Актеры Государственного театра пантомимы, заслуженный артист Бахруз Вагифоглу и Лейла Атаева показали сцену по мотивам стихотворений автора. Актёры театральной студии Oyuq, действующей при Государственном кукольном театре Сельджан Мусеибова, Ибрагим Бакиханов, Мурад Алиев, Рауль Искендеров прочитали стихи автора про Азербайджан. А в исполнении Айсу Джабраиловой прозвучала композиция на музыку заслуженной артистки Тунзали Агаевой и слова Джавида Шахбазбекова “Mən Azərbaycanlıyam”.

В заключение Джавид Шахбазбеков поблагодарил всех, кто оказал содействие в организации мероприятия, и провел автограф-сессию книги "Mən Azərbaycanlıyam".

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Общественное объединение «Региональное развитие» и Бакинский книжный центр реализуют в регионах новый проект (ФОТО)
Общество 28 ноября 2018 17:19
Наргиз Джалилова рассказала о проблемах современного азербайджанского телевидения (ФОТО)
Культура 15 октября 2018 16:06
Встреча с Чингизом Абдуллаевым вызвала большой интерес молодежи (ФОТО)
Культура 12 сентября 2018 13:43
В Бакинском книжном центре проведена презентация для представителей интеллигенции и общественности (ФОТО)
Общество 31 августа 2018 23:35
"Папины дочки" стали лучшими в Азербайджане (ФОТО)
Культура 4 июня 2018 19:15
Азербайджанцы привезли "Кубок дружбы" из Дагестана (ФОТО)
Интересное 15 мая 2018 16:12
Лента новостей
Азербайджан незначительно сократил транспортировку нефти в 2018 году
Энергетика 15:23
Азербайджан увеличил доходы от экспорта электроэнергии
Бизнес 15:21
Казахстанская госкомпания объявляет тендер на техподдержку
Тендеры 15:18
Подготовка населения Армении и Азербайджана к принятию компромиссного решения в процессе мирного урегулирования конфликта давно является недостающим компонентом – экс-сопредседатель МГ
Нагорно-карабахский конфликт 15:09
Граждане Казахстана увеличили покупку недвижимости в Турции
Бизнес 15:07
В Швейцарии выпущена почтовая марка, посвященная трагедии 20 января
Общество 15:04
В Азербайджане за незаконные действия арестованы три налоговых инспектора
Общество 14:49
В Узбекистане утверждена госпрограмма на 2019 год
Узбекистан 14:36
В Узбекистане создается узбекско-эмиратская инвестиционная компания
Бизнес 14:30