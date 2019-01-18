Неиссякаемый оптимизм, моральная чистота, удивительный лиризм Тельмана Гаджиева

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошёл концерт, посвященный творчеству заслуженного деятеля искусств Азербайджана, композитора Тельмана Гаджиева (09.06.1930, Гянджа – 06.01.1991, Баку), сообщает Trend Life.

Вечер состоялся в рамках проекта "Творящие и дарующие жизнь" ("Yaradanlar və yaşadanlar"). Проект организован Международным центром мугама и Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения при поддержке министерства культуры Азербайджана.

На концерте c песнями композитора выступили народные артисты – Тейюб Асланов с песней “Абшерон”, Гюльянаг Мамедова “Mənim arzularım”, Гюльяз Мамедова - “Dağlar qızı”, заслуженные артисты Рашад Ильясов “Xalidə”, Гюлюстан Алиева “Küsmüşəm”, Бейимханым Велиева “Könlümün yadigarı, Закир Алиев “Məzəli mahnı”, солисты Азербайджанского телевидения и радио – Сархан Буньятзаде “Gözləyən var məni” и Садаф Будагова “Nəyi gözləyirsən”. Концерт завершился песней “Lalələr” в совместном исполнении Тейюба Асланова, Закира Алиева и Сархана Буньятзаде. Аккомпанировал участникам концерта инструментальный ансамбль "Səadət" под управлением народного артиста Ага Джабраила Абасалиева. Ведущим мероприятия был заслуженный артист Рашад Ильясов.

"Тельман Гаджиев - один из талантливых композиторов нашей республики. Его музыка привлекает разными образными сферами... Неиссякаемый оптимизм, моральная чистота, молодость и вместе с тем - мягкая нежность, удивительный лиризм, добродушный юмор... Его песни призывают к жизни, свету", - писал о композиторе его близкий друг, народный артист СССР Фикрет Амиров.

Тельман Гаджиев - автор сочинений в самых разных жанрах: музыкальные комедии "Нам нужно одно очко", "Мой милый дикарь", "Свекровь", целый ряд классических, хоровых, эстрадных, инструментальных и вокальных композиций, писал музыку к драматическим спектаклям, кинофильмам, радиопостановкам. Мы помним его замечательные песни "Абшерон", "Лаляляр", "Гянджям", "Хазар", "Гейгель", в которых тонко, неподдельно искренне выражается любовь к родной земле, ее завораживающим красотам; игривые лирические песни "Гюль гезялим, гюль", "Ярашайдым", "Халида", очень популярные среди студенчества "Тялябялик илляри", "Ай, достлар, гялин"...Его композиции исполняли такие певцы как Рашид Бейбутов, Шовкет Алекперова, Муслим Магомаев, Зейнаб Ханларова, Эльмира Рагимова, Флора Керимова и другие.

Творческую деятельность совмещал с работой заместителя главного редактора Республиканского радио, затем главного редактора музыкальной редакции Госкомитета по телевидению и радиовещанию. На ответственном посту Тельман Гаджиев проработал более пятнадцати лет. С 1975 года был художественным руководителем заслуженного коллектива республики - Государственного ансамбля песни и танца Азербайджана, с которым композитор исколесил всю республику, побывал на гастролях во многих городах мира и, конечно, писал прекрасную музыку для этого коллектива. Благодаря его инициативе Государственному ансамблю песни и танца было присвоено имя Фикрета Амирова.

(Автор: Вугар Иманов)

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