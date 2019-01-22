Мелодия азербайджанского поэта Фуада Билясуварлы

БАКУ /Trend Life/ - Вышла в свет новая книга молодого азербайджанского поэта, члена Союза писателей Азербайджана Фуад Билясуварлы под названием "Bir nəğmədir şeirlərim..." ("Мои стихи – одна мелодия"), сообщает Trend Life.

В издание вошли лирические сочинения автора, написанные за последние годы. По словам Фуада Билясуварлы, поэзия стала смыслом его жизни, и он не представляет день без сочинения произведений. Как отмечает автор, каждое стихотворение – это мгновение жизни человека.

Фуад Билясуварлы (Джафарли) родился 15 марта 1989 года в селе Багбанлар Билясуварского района в семье интеллигентов. Окончил филологический факультет Университета "Тефeккюр" по профессии учителя литературы. Автор стихотворных сборников "Gedirəm" , "Pərvanəm mənim", "Arzular bitməz" и "Bir şeirlər", а также слов к популярным музыкальным произведениям "Salam olsun rəhbərimə", "Azərbaycan", "Sənsən günahkar" и т.д.

(Автор: Джани Бабаева)

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