Баку посмотрел на города Европы с высоты птичьего полета (ФОТО)

25 января 2019 20:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Art Tower в Ичери шехер состоялось открытие экспозиции румынского фотографа Каталина Думитреску Константина «Европейские площади и их история. С высоты птичьего полета», сообщает Trend Life организаторы мероприятия.

На открытии фотовыставки начальник Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Аскер Алекперов, посол Румынии в Азербайджане Дан Янку и руководитель Arts Council Дадаш Мамедов отметили, проект является очередным мостом культуры между странами, позволяет в оригинальном формате взглянуть на архитектуру и историю городов Европы.

Фотографии сняты дронами, на снимках запечатлены виды исторических площадей европейских городов с высоты птичьего полета. Главная площадь - это всегда лицо любого города, а некоторые площади даже становятся визитными карточками целых стран. Большинство из них переполнены архитектурными сокровищами, а некоторые магазинами и очаровательными кафе посреди площадей со средневековых очарованием. Зеленые сады, причудливые архитектурные фонтаны, шопинг-центры, здания горсоветов и ратуши, а также площади – все это составляет инфраструктуру любого крупного города. По неписаному закону площади городов всегда были и остаются центрами населенных пунктов. А над дизайном площадей работают лучшие архитекторы городских сообществ. Строительство некоторых площадей продолжается годами, многие из них беспрерывно реконструируются и принимают все новый облик для удобства проведения общественных и праздничных мероприятий. Многие городские площади являются туристическими центрами, так как в их непосредственной близости расположено много исторических и культурных объектов.

Выставка продлится до 27 января. Вход свободный.

Организаторы мероприятия: посольство Румынии в Азербайджане, Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и НПО Arts Council Azerbaijan. Проект организован в рамках председательства Румынии в Совете Европейского союза. Это первое председательство Румынии после вступления в Евросоюз в 2007 году.

(Автор: Вугар Иманов)

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