"Аршин мал алан" стал данью памяти на юбилей Офелии Аслан (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Показ оперетты "Arşın mal alan" ("Аршин мал алан") выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли на сцене Азербайджанского государственного музыкального театра в Баку посвятили 80-летнему юбилею со дня рождения видной актрисы театра и кино Офелии Аслан, сообщает Trend Life.

На открытии вечера заслуженный работник культуры Телли Панахгызы рассказала о творческой деятельности Офелии Аслан, которая в свое время исполняла роль Телли в спектакле "Аршин мал алан".

Офелия Аслан родилась 27 января 1939 году в Баку в семье известного актера Рзы Афганлы и художницы Бадуры Афганлы. Окончила факультет «Актер музыкальной комедии» Государственного института искусств имени М.А.Алиева. Поэтому ее интерес к искусству формировался в семье с детских лет. С 1963 года работала в Государственном театре музыкальной комедии (сейчас - Государственный музыкальный театр) артисткой хора, а потом актрисой. Впервые получила роль Лалы в комедии "Дурна". После этого, постепенно набираясь опыта, актриса, создав образы Гюльназ в "Невесте за пять рублей", Телли – в "Аршин мал алане", Чарльстон – в "Хиджране", Дильбяр – в "Конец будет хорошим", Самайу в "Женихе банкире" и др., завоевав искреннюю любовь зрителей. Работала во многих престижных театрах Азербайджана, играла в самых лучших спектаклях. Еще во времена СССР выступала на сцене Мoсковского театра оперетты в спектакле Рауфа Гаджиева "Мама, я женюсь" в роли Бибиханым. Она делила сцену с корифеями азербайджанского театрального искусства - Hасибой Зейналовой, Гаджибаба Багировым, Сиявушем Асланом и другими. Офелия Аслан сыграла в таких известных фильмах как "Дорожное происшествие", "Улыбка актрисы", "Счастливые заботы" и в других. Была замужем за народным артистом Азербайджана Сиявушем Асланом. Скончалась 18 мая 2010 года.

В спектакле "Аршин мал алан" приняли участие заслуженные артисты Азербайджана Наргиз Керимова, Акпер Ализаде, актеры Надир Хасыев, Самедзаде Хасыев, Гюльджахан Саламова, Ульвия Алиева, Мехрибан Залыева, Руслан Мурсалов.

Зрители стоя приветствовали артистов, аплодисментами почтив память Офелии Аслан.

(Автор: Вугар Иманов)

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