Нигяр Гасанзаде показала, как в запястьях бьется пульс - сама жизнь (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В человеческом теле все гармонично и взаимосвязано. И одновременно в нем существуют особые энергетические зоны, которые оказывают колоссальное воздействие как на здоровье человека, так и на его судьбу. К таким важным зонам относятся и запястья руки, где бьется пульс - сама жизнь и находится место истечения энергии. А по мнению древних целителей, в запястье находится проекция красной чакры Муладхары, которая, помимо всего прочего, отвечает за внутреннюю уверенность женщины в себе, за ее связь с землей и предками.

"Запястья" - именно так назвала свою новую книгу известная азербайджанская поэтесса и руководитель литературного проекта "Söz" ("Слово") Нигяр Гасанзаде.

""Запястья", так назвала я свою новую книгу, которая собрала в себя все самое сокровенное и нескромно "нагое" за последние годы моей необузданной жизни. Я приглашаю Вас разделить со мной это немаловажное для меня событие и рискнуть оказаться в кругу моих добрых друзей - талантливых, достойных людей со многими из которых Вы наверняка уже давно знакомы, с людьми верящими в Слово и как не удивительно, продолжающими листать страницы моих непослушных книг", - с такими словами в преддверии вечера поэтесса обратилась к поклонникам поэзии и ее творчества, которые заполнили зал Международного центра мугама в Баку.

Вечер прошел в очень теплой и доброй атмосфере. В адрес хозяйки вечера от многочисленных друзей–директора ASAN radio Эмина Мусави, заслуженного артиста, композитора Вугара Джамалзаде, заслуженных артисток Уснии Мурветовой и Гюльзар Гурбановой, композитора и вокалиста Гасыма Халилова, руководителя отдела Южного Азербайджана Союза писателей Саймана Аруза, актера Турала Ахмеда и других прозвучало много теплых слов, которые отметили необычную душевность поэзии Нигяр Гасанзаде. А депутат Милли Меджлиса, народный поэт Сабир Рустамханлы даже продекламировал собственный перевод с русского на азербайджанский язык стихов поэтессы.

Это был красочный вечер поэзии! Произведения из уст Нигяр Гасанзаде и участников проекта "Söz" вызывали у гостей искренние эмоции, потому что они призывали к вечности любви, надежде в лучшее и высокие человеческие качества. Ведь каждая женщина-поэт имеет свою судьбу, свой внутренний потенциал, является матерью и супругой. И только женщина умеет преподнести окружающим поистине настоящие чувства, которые бывает очень сложно описать словами.

Нигяр Гасанзаде говорит: "Каждый человек несет в себе определенную миссию. Позвольте сравнить нас с пчелами, с этим поистине уникальным организмом - где одни собирают пыльцу, другие кормят и оплодотворяют - с человечеством происходит то же самое. У каждого из нас своя уникальная роль. И если мне не удастся исполнить свою, зовите меня обычным неудачником, потерянным для себя самой, для Бога, для жизни. Не вижу смысла существования личности, которая, разглядев свое место в этой жизни, не сумела на этом месте усесться... Я верю, что настоящая поэзия - это волшебство. Слово на бумаге - моя молитва. А молитвы рано или поздно - всегда услышаны... "

Гостям был также представлен клип "Say Hallelujah" на слова Нигяр Гасанзаде и музыку победителя "O Ses Türkiye 2015" и участника "Евровидения" 2008 и 2015 годов Эльнура Гусейнова в исполнении самого автора музыки и участницы детского "Евровидения 2018" Фидан Гусейновой. Еще одним сюрпризом стало исполнение Нигяр Гасанзаде с юными актерами детского театра при Азербайджанском государственном кукольном театре композиции из мюзикла, написанного Вугаром Джамалзаде по книге поэтессы "Маленький сказочник и Белая птица Нара".

Нигяр Гасанзаде выразила признательность гостям вечера и всем, кто помог в реализации проекта - Министерству культуры Азербайджана, Международному центру мугама, ASAN radio и издательскому дому "Şərq-Qərb" .

"Тронута до слез... Сколько любви и добра, Вы подарили мне, мои добрые друзья, коллеги, читатели в эти дни... Посты, комментарии, звонки, теплые слова в мой адрес, добрые пожелания и даже приглашения с Ваших страниц на мой - наш вечер! Вы обняли меня своим вниманием и светом! Я так тронута, что хочу заявить на весь свет, что Я счастливый человек! И я не боюсь своего счастья, потому что у меня есть Любовь! Кланяюсь Всем, кто рядом с добром!", - это были слова Нигяр Гасанзаде, обращенные к друзьям в социальной сети.

Нигяр Гасанзаде - член Союза писателей Азербайджана, член Международного литературного общества РЕN, лауреат национальной премии "Хумай", руководитель проекта"Söz", который реализуется при поддержке Министерства культуры Азербайджана. В 2000-2014 годах Нигяр Гасанзаде жила и работала в Лондоне. Неоднократная участница международных поэтических фестивалей и литературных вечеров в Европе. Стихи были переведены и публиковались на страницах литературных изданий Великобритании, Германии, Италии, Турции, США, Канады, Австралии, Польши, Венгрии, России, Израиле, Египте. Произведения вошли в антологию Russian Women Poets, вышедшую как один из выпусков журнала Modern Poetry in Translations в Великобритании (редактор – профессор Валентина Полухина), а также в антологию 70 русских женщин-поэтов XX века – Russian Women Poets (издательство Carcanet, США). Ее имя было включено в список 10-ти лучших зарубежных поэтов 2009 года, проживающих в Великобритании. Сочинения Нигяр Гасанзаде в авторском исполнении вошли в аудиоархивы Британской библиотеки.

(Автор: Вугар Иманов)

