В Баку прошел концерт, посвященный творчеству Фикрета Амирова

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошёл концерт, посвященный творчеству выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР, профессора Фикрета Амирова, сообщает Trend Life.

Вечер состоялся в рамках проекта "Творящие и дарующие жизнь" ("Yaradanlar və yaşadanlar"). Проект организован Международным центром мугама и Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

Ведущий мероприятия заслуженный артист Азербайджана Рашад Ильясов отметил, что в мировую историю музыкальной культуры XX века Фикрет Амиров вошел как великий мастер соединения музыкальных традиций современности и национального культурного наследия. Фикрет Амиров написал множество произведений в разных жанрах. В своем творчестве композитор активно использовал азербайджанские народные мелодии и ритмы, мугам, импровизацию, органично сочетая их с вариационным и полифоническим развитием.

На концерте c песнями композитора выступили народные артисты – Тейюб Асланов с песней “Kor Ərəbin mahnısı” из драмы “Шейх Санан”, Самир Джафаров “Gülərəm gülsən”, заслуженные артисты – Закир Алиев “Gülür ellər”, Рашад Ильясов “De görüm neyləmişəm”, Бейимханум Велиева “Mən səni araram”, Арзу Алиева “Bir gül dərdim”, солисты Азербайджанского телевидения и радио – Айшан Мехтиева “Pərişanın mahnısı” из фильма “Великая опора”, Забита Алиева “Gözəlim sənsən”, Сархан Буньятзаде “Aslanın mahnısı” из фильма “Утро”, Кёнуль Мамедли “Toy mahnısı”. Концерт завершился песней “Reyhan” в совместном исполнении Арзу Алиевой, Бейимханум Велиевой и Айшан Мехтиевой. Аккомпанировал участникам концерта инструментальный ансамбль "Səadət" под управлением народного артиста Ага Джабраила Абасалиева.



Фикрет Амиров родился 22 ноября 1922 года в Гяндже в семье известного певца и исполнителя на таре.

Учался в Гянджинском музыкальном училище по классу тара, затем в Бакинском музыкальном училище по классу композиции, а в 1939 году поступил в Бакинскую консерваторию (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибели), где был студентом основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства Узеира Гаджибейли.

Когда началась Великая Отечественная война, Фикрет Амеров ушел на фронт, но был демобилизован после ранения. В 1945 году он продолжил обучение и три года спустя окончил консерваторию, представив в качестве дипломной работы оперу "Улдуз". В 1942-1945 годах Фикрет Амиров был художественным руководителем филармонического оркестра и директором музыкального училища в Гяндже, в 1946-47 годах - Бакинского симфонического оркестра.

Другие сочинения этого периода - симфония "Памяти Низами" (1947), два симфонических мугама - "Шур" и "Курд овшары" (1948), опера "Севиль" (1953), балеты "Сказание о Насими" (1973), "Тысяча и одна ночь" и другие.

Фикрет Амиров написал большое количество произведений в разных жанрах. Наиболее известны его симфонические сочинения - "Азербайджанское каприччио" (1961), "Гюлистан - Баяты-Шираз" (1968), "Легенда о Насими" (1977), Концерт для скрипки и фортепиано с оркестром (1948) и др. Он был автором музыки к таким фильмам, как "Утро", "Великая опора", "Аршин мал алан", "Красавицей я не была", "Севиль", "Легенды мира" и т.д.

Наряду с композиторской Фикрет Амиров активно занимался музыкально-общественной деятельностью. Он был секретарем правлений Союза композиторов СССР и Союза композиторов Азербайджана, художественным руководителем Азербайджанской государственной филармонии (1947), директором Азербайджанского академического театра оперы и балета (1956-59).

Скончался Фикрет Амиров 20 февраля 1984 года.

(Автор: Вугар Иманов)

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