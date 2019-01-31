В Гяндже прошел танцевальный праздник – определены победители (ФОТО)

31 января 2019 14:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии 26-27 января прошел региональный конкурс искусств на Кубок Кяпаза 2019, организованный Союзом молодежи (СМА) и Ассоциацией танца (АТА) при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Jam Group, сообщили Trend Life организаторы.

"Цель проведения конкурса в том, что бы наша талантливая молодежь могла себя проявить и показать на сцене. Сегодня очень важно воспитывать молодежь, научить их проявлять свой талант и помочь им найти свое место в жизни. Я бесконечно благодарю за оказанную нам помощь и поддержку организаторов, художественных руководителей, воспитывающих молодые таланты, и членов жюри", - отметил президент АТА и заместитель председателя СМА Азиз Азизов.

В конкурсе участвовали коллективы из Гянджи, Шеки, Гёйгёля, Товуза, Мингячевира, Агджабеди, Барды и Баку. Конкурс проходил по возрастным категориям: малыши (до 6 лет), дети (до10 лет), юниоры (до 16 лет), взрослые ( от 16 и выше).

Среди победителей коллективы - «Gəncə Qönşələri» (руководитель Халиг Алиев), «Ayan» (Сонаханум Исмаилова), «Buta» (Заур Гасымов), «Smiles» (Ирада Велиева), «The Legend» (Егор Анисимов), «Tumurcuk» (Валида Шукюрова), «Sabina» и «Günəş» (Сабина Гасанова), «Bahar» (Фармаил Пашаев), «Tovuz» (Ариф Мамедов), «Sənan» (Сянан Джавадов), «Alov» (Эмиль Панахов), «Qarabağ Qızları» (Севиндж Давудова), «Ruslan» (Исмаил Мамедов).

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(Автор: Вугар Иманов)

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