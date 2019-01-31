В Баку прошла церемония награждения премии "Fotokadr 2018" (ФОТО)

31 января 2019 15:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном Олимпийском Комитете прошла церемония награждения премии "Fotokadr 2018", учрежденной Азербайджанским фотографическим клубом “Gilavar”, сообщает Trend Life.

На открытии сопредседатель клуба Дилявар Наджафов отметил, что главная цель – развитие фотоискусства в стране, выявление талантливых фотографов, оказание помощи для участия в международных конкурсах, пропаганды страны в зарубежных странах. Сопредседатель клуба, фотограф международного класса Рашад Мехтиев рассказал об успехах достигнутых за прошедший год. Было отмечено, что при содействии Международной федерации фотографического искусства (FIAP) и Американского фотографического общества (PSA) были проведены выставки и конкурсы “Azerbaijan Photo Salon”, “Baku 2018” и “Autumn Circuit 2018” с участием более тысячи представителей из около 60 стран мира, представлено более 17 тысяч фото. Благодаря содействию клуба наши фотографы принимали в международных проектах и были удостоены более пятидесяти наград. На кубке мира 13th FIAP Clubs World Cup в Италии среди 188 клубов из 37 стран “Gilavar” занял 82-е место.

Среди награжденных премии "Fotokadr 2018" и почетными дипломами - фотографы Ильгар Джафаров, Керим Аббасов, Орхан Азимов, Рамиль Зейналов, Рустам Магеррамов, Шахин Сардаров, Дилявар Наджафов, Рашад Мехтиев, Надежда Джавадова и Кельвин Гасымов. За общественную поддержку были отмечены депутат Милли Меджлиса, президент Федерации Кикбоксинга Азербайджана Адиль Алиев и доктор философии по искусствоведению, дизайнер Гюльнара Халилова.

Гостям были представлены видеоматериалы об успехах азербайджанских фотографов в международных проектах.

(Автор: Вугар Иманов)

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