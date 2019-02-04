Второй Карузо выступит в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку, 27 марта, на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна пройдут гастроли популярного израильского певца, исполнителя в стиле фламенко Шимона Сибони, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Фламенко — общее обозначение южно-испанской (андалусийской) народной музыки.

В программе концерта прозвучат известные произведения Джованни Капурро, Освальдо Фарреса, произведения из репертуара Лучано Паваротти, Энрико Карузо и многих других. Шимон Сибони исполнит композиции на иврите, испанском и французском языках.

Шимон Сибони родился в городе Касабланка (Марокко) в религиозной еврейской семье. С раннего детства у него проявился незаурядный талант к исполнительскому искусству. Он выступал на известнейших сценах США, Канады, Марроко, Франции, Великобритании и многих стран Латинской Америки. За прекрасный голос он был назван вторым Карузо.



Начало концертной программы - в 20.00

Билеты продаются в кассах театра и централизованных кассах города.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Джани Бабаева)

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