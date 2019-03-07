"Человек: познай Себя": новая программа YARAT

БАКУ /Trend Life/ - С марта по декабрь 2019 года Пространство современного искусства YARAT организует в Баку программу "Человек: познай Себя" для получения бесплатного дополнительного образования в сфере личностной эффективности, сообщает Trend Life.

В связи с этим в четверг в Университете ADA была проведена пресс-конференция, в которой приняли участие директор программы Арстарулсмирус Тарус, известный американский профессор и преподаватель Барбара Оукли и директор департамента по связям с общественностью YARAT Хокума Каримова

Как сообщила Хокума Каримова, в рамках программы "Человек: познай Себя" в этом году 10 знаменитых лекторов и авторов бестселлеров бесплатно проведут в Баку 20 образовательных мероприятий по саморазвитию. Данная программа может помочь как руководителям компаний, так и студентам, педагогам, самозанятым, творческим личностям, независимо от возраста и образования, получить практические знания о важнейших навыках современного человека.

Директор программы Арстарулсмирус Тарус подчеркнул, что лекции и тренинги будут проводить 10 лекторов и ученых из США, Германии, России, Беларуси, Швеции и Ирландии. Каждый из них представит курс занятий для развития следующих направлений и навыков - концентрация внимания, эмоциональная саморегуляция, стрессоустойчивость, самодисциплина, эффективный отдых и позитивная психология.

"Программа состоит из четырех основных категорий, это – "Я здесь и сейчас: навыки осознанности", "Мой будущий образ себя и устремление к нему: навыки планирования и достижения желаемого", "Благополучие и счастье: научный взгляд об этом", "Отношения с окружающими: навыки эмпатии, благодарности и прощения"", - сказал Арстарулсмирус Тарус.

Тарус подчеркнул, что программу открывает Барбара Оукли, она приехала с очень популярной по всему миру программой "Как научиться учиться", которая повествует о том, как развить навыки обучения.

Было отмечено, что Барбара Оукли является специалистом в машиностроении, лингвистом, автором множества научных исследований. Слушатели ее программы узнают, как фокусироваться на поставленной задаче, смогут легко запоминать новый и сложный материал, узнают, как улучшить память.

В свою очередь Барбара Оукли рассказала о своей программе, о том кому она будет интересна и на кого направлена. По ее словам, изучить математику, освоить другие точные науки, новые иностранные языки можно, зная больше информации о головном мозге, и расширяя его возможности. Программа "Как научиться учиться" может полностью изменить отношение к процессу обучения.

Отметим, что на занятиях будут рассматриваться особенности внутреннего мира человека, его привычки и склонности, нейропластичность мозга и методы регуляции психоэмоциональных состояний.

Согласно программе тренинга, занятия будут проходить в следующем формате: вводные лекции - общая, ознакомительная информация (2 часа); тренинги - углубленный уровень, трансформация привычек (от 6 часов до 3 дней).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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