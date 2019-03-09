"Пробуждение": совместный проект Алима Гасымова и французского музыканта (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный исполнитель мугама, народный артист Алим Гасымов и французский джазовый музыкант, исполнитель на старинном духовом инструменте - серпенте Мишель Годар записали совместный музыкальный альбом "Awakening" ("Пробуждение"), сообщает в субботу Trend Life. Музыкальный альбом издан в Германии.
"Услышав выступление Алима Гасымова на фестивале Morgenland, Мишель Годар был восхищен его исполнением, после этого появилась идея реализации совместного проекта", - сказал сегодня на пресс-конференции в Азербайджанской национальной консерватории директор фестиваля Morgenland и руководитель проекта"Awakening" Майкл Дрейер.
По словам Алима Гасымова, фестиваль Morgenland ежегодно проходит в городе Оснабрюк (Германия). В ходе фестиваля участники из разных стран исполняют музыку в разных жанрах и направлениях – фольклор, классика, джаз, рок и т.д.
Как отметил Алим Гасымов, в записи альбома также принимали участие народный артист Азербайджана, пианист Салман Гамбаров и исполнитель на кяманче Рауф Исламов.
В свою очередь Салман Гамбаров и Рауф Исламов рассказали о работе над записью альбома, а также о произведениях, которые вошли в него.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.