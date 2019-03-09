Евровидение 2019. Креативный клип Чингиза Мустафаева от Азербайджана – всё о певце (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан на Международном песенном конкурсе "Евровидение 2019" представит популярный исполнитель, композитор и гитарист Чингиз Мустафаев с композицию "Truth" ("Правда"). Представляем читателям Trend Life информацию о клипе и Чингизе Мустафаеве.

Чингиз Мустафаев был выбран Общественным телевидением Азербайджана (İTV) из 350 претендентов. Авторы композиции "Truth" – международная группа: Борислав Миланов, Трей Кэмпбелл, Бо Дж, Пабло Динеро, Хостесс и Чингиз Мустафаев. Идея клипа принадлежит Марте Родионовой и Майе Мирошниченко. Композиция повествует об отравленной любви, в которой нет места правде. Измена одного приводит к состоянию, когда приходиться либо ее принять, либо разрушить иллюзию любви.

Полуфиналы конкурса состоятся 14 и 16 мая, а финал пройдет 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Девиз конкурса - Dare to Dream ("Позволь себе мечтать"). Представитель Азербайджана будет выступать во второй части второго полуфинала "Евровидения-2019" 16 мая.

Чингиз Мустафаев родился 11 марта 1991 года в Москве (Россия). В 6 лет переехал вместе с семьей в Азербайджан – город Газах, а в 13 лет в Баку. С детства обучался игре на гитаре и писал песни. Выпускник факультета сольного исполнения Бакинской гимназии искусств. Увлекается испанской школой игры на гитаре, кун-фу и йогой, велосипедным спортом. Любит путешествовать и собак.

Чингиз Мустафаев известен широкой публике как автор лирических и веселых песен. Также он создал несколько интересных cover-версий на известные мировые хиты. Одним из направлений его творчества является синтез азербайджанской музыки с испанским фламенко. Сам сочиняет слова к своим песням, а также исполняет их на гитаре. Отличается не только своим стилем, но и обладает особым талантом чувствовать музыку и передавать ее зрителю по своему. Харизматичный, динамичный и яркий певец, с первого дня появления на сцене привлек свое внимание и смог открыть двери для новых возможностей.

В конце 2011 года создал группу "Palmas" для воплощения интересных проектов, в состав которого входят - гитаристы, перкусия, вокалисты, тар. Победитель музыкального соревнования "Yeni Ulduz 7" ("Новая звезда", 2007, Баку) и телепроекта "Pop İdol". Лауреат Фестиваля гитаристов в Кордобе (Испания, 2008), Фестиваля ко Дню победы "Баллада о солдате" (Москва, 2010), призер международных и республиканских номинаций. Представлял Азербайджан на музыкальных конкурсах "Star Akademi 2011" в Стамбуле (Турция), "Новая волна 2013" в Юрмале (Латвия), "Голос країни 2016" в Киеве (Украина), Входил в состав жюри Международного фестиваля песни "Riga Symphony-2012" в Риге (Латвия).

Интересно, что в 2011 году во время своего концерта продал свою гитару с аукциона, вырученные средства потратил на благотворительные цели. Реализовал несколько проектов, выступал со множеством концертных программ, в том числе, посвященным первым Европейским играм в Баку 2015 года. В мае того же года презентовал сразу пять своих клипов в проекте "Palmas Life", представив кавер-версии известных хитов в жанре фламенко - южно-испанской (андалусийской) народной музыки песни и танца.

(Автор: Вугар Иманов)

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