"Богатая женщина" из Азербайджана заговорила на осетинском языке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Северо-Осетинского государственного академического театра имени В. В.Тхапсаева была представлена премьера нового спектакля "Богатая женщина" по пьесе азербайджанского драматурга Али Амирли, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт театра.

Постановкой спектакля занимался приглашенный режиссер - заслуженный деятель искусств Азербайджана, главный режиссер Азербайджанского государственного театра юного зрителя Бахрам Османов. Спектакль поставлен на осетинском языке.

На сайте театра отмечено, что спектакль зрителю пришелся по душе, и публика под долгие аплодисменты стоя выражала свое восхищение и эмоции. Специально на премьеру нового спектакля из Баку также приехал заслуженный артист Азербайджана певец Ильхам Асадов.

Напомним, что в мае 2018 года в рамках III Шекинского международного театрального фестиваля "Sərhədsiz teatr" ("Театр без границ") на сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя выступил коллектив Северо-Осетинского государственного академического театра имени В. Тхапсаева со спектаклем "Вовка в Стране чудес".

Комедия "Богатая женщина", написанная Али Амирли в 1999 году, была поставлена на сценах многих театров. Сюжет пьесы: бедная семья в одночасье становится богатой. И тут-то и начинают рушиться семейные ценности. Герои произведения, обретая материальное благосостояние, теряют духовность.

(Автор: Джани Бабаева )

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