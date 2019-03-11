Космическая сказка в Баку (ФОТО)

11 марта 2019 22:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялось подведение итогов конкурса детского рисунка "Космическая сказка", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ. Конкурс посвящен 85-летию со дня рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

В конкурсе приняли участие учащиеся художественной студии Центра детского творчества РИКЦ (педагог Инна Баширова).

Юные художники многосторонне подошли к выполнению работ. В своих произведения авторы изобразили космонавтов, таинственные галактики и космические корабли.

Почетными грамотами победителя были награждены: в категории до 8 лет - Елена Фабричная, Анна Густавенко и Медина Везирова, в категории старше 8 лет – Медина Аббасова, Везирхан Искендеров и Хумай Маджид.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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