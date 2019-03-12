Там, где тонули верблюды… Подарок от Иззета Багирова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце культуры имени А. Амирова в поселке Локбатан Гарадагского района Баку состоялся концерт популярного азербайджанского исполнителя Иззета Багирова, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры города Баку.

Концертная программа, приуроченная к празднику Новруз, вызвала большой интерес у зрителей. Иззет Багиров исполнил песни из своего репертуара, завоевавшие популярность у слушателей, а также новые композиции.

На концерте публика пела вместе с исполнителем, а совсем юные зрители не удержались и вышли на сцену, чтобы потанцевать с Иззетом Багировым.

Концерт оставил у зрителей самые приятные впечатления.

Локбатан (азерб. Lökbatan) - поселок городского типа в Азербайджане, входит в Гарадагский район города Баку. На территории поселка в древние времена находилась стоянка караванов, а так как местность была заболоченной, тут часто тонули верблюды. Отсюда и произошло название поселка Lök-batan ("lök" фарси "верблюд" "batan" - тонущий). Возник в начале XX века в связи с нефтяным бумом. Рядом с посёлком расположен одноимённый грязевой вулкан - крупнейший в мире.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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