Лицом к лицу со временем: "Реинкарнация" Гобустана (ФОТО)

13 марта 2019 00:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре в Баку состоялось открытие выставки под названием "Zamanla Üz-Üzə" ("Лицом к лицу со временем"), сообщает Trend Life. Экспозиция проходит в рамках проекта "Реинкарнация 5", она организована Гобустанским национальным историко-художественным заповедником при поддержке Союза художников Азербайджана и Музейного Центра.

В своих выступлениях на мероприятии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, директор Гобустанского национального историко-художественного заповедника Вугар Исаев, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов и другие отметили, что цель проекта "Реинкарнация 5" – пропаганда культурного наследия Гобустана, а также формирование интереса у представителей искусства к данной теме.

Было подчеркнуто, что в экспозицию вошло более 40 оригинальных работ, выполненных в разных жанрах и направлениях. Среди экспонируемых работ художественные произведения, скульптура, керамика, видеоинсталляция.

Авторами представленных работ являются художники – Эльдар Бабазаде, Эльшан Гараджа, Эльшан Сарханоглу, Фатима Агаева, Гусейн Ахвердиев, Рамина Саадатхан, Саида Мусаева, Тельман Шихиев.

В своих работах авторы представили Гобустан – уникальный памятник древнего наскального искусства, в новой интерпретации. Произведения вызвали большой интерес у публики, каждый из художников представил свой взгляд, свое видение темы.

Гобустанский национальный историко-художественный заповедник – это артефакты, свидетельства обитания людей еще с эпохи верхнего палеолита, курганы, древние укрытия, пещеры, наскальные рисунки, рассказывающие о жизни древнего человека… Заповедник был создан в 1966 году и функционирует с 1967 года. В 2007 году он был включен в список памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Здесь выявлено более 6000 наскальных рисунков на 1000 скалах. Самые ранние рисунки, а также предметы материальной культуры датируются периодом верхнего палеолита. Сосредоточенные в основном на горах Беюкдаш, Кичикдаш, Джингирдаг, Шонгардаг и Шихгая, они образуют археологический комплекс, воплощающий в себе историю древних племен. Помимо самих наскальных рисунков в заповеднике имеются курганы, древние укрытия и пещеры.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева)

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