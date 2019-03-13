Легендарный сын Земли азербайджанских детей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Образовательном комплексе "Модерн" города Баку при организационной поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджане состоялся литературно-музыкальный праздник "Легендарный сын Земли", сообщили Trend Life в пресс-службе представительства.

Мероприятие было посвящено 85-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина.

Учащиеся Образовательного комплекса "Модерн" представили литературно-музыкальную композицию "Куда нас могут завести мечты". В фойе комплекса была представлена выставка детских картин.

В мероприятии приняли участие директор Образовательного комплекса "Модерн" Мина Алиева, главный специалист Российского информационно-культурного центра в Баку Елена Шишкалова и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина, представители авиационно-космической сферы Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)

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