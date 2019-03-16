Первая неделя Телевизионного конкурса "Мугам 2019" выявила лидеров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама состоялся очередной конкурсный день финальной стадии Телевизионного конкурса "Мугам 2019", проводимого в рамках проекта Фонда культуры Азербайджана при содействии Фонда Гейдара Алиева, организационной поддержке Азербайджанского телевидения и участии Министерства культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

В составе жюри мастера и знатоки мугама – народные артисты Азербайджана Алибаба Мамедов, Ариф Бабаев, Сакина Исмайлова, Мансум Ибрагимов, Мелекханум Эйюбова, секретарь Союза композиторов Азербайджана, заслуженный деятель искусств Сардар Фараджев и секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми. Ведущие Нурлана Джафарова и Эмиль Шахмзаде предстали в костюмах от Центра азербайджанской национальной моды Гюльнары Халиловой.

На открытии вечера была представлена композиция из Золотого фонда Азербайджанского телевидения легенды мугама, ярчайшего представителя Шушинской певческой школы Сеида Шушинского, прозванного Джаббаром Гарягды оглы "жемчужиной восточной музыки".

Конкурсанты выступили в сопровождении ансамбля - Рустам Муслимов (тар), Эльнур Салахов (кяманча), Адиля Муслимова (балабан), Сиявуш Керимов (нагара), Айсу Садыгова (канон) и Идрис Гусейнов (уд).

Все участники - Афган Махмудов, Сума Тапдыгова, Раван Гачаев, Зибяр Заманова, Бехнам Алайи, Наджиба Мамедова, Вялиш Мирзоев, Тюркана Наджафова, Мурад Рустамзаде и Зульфия Джабраилзаде представили свои конкурсные номера

После каждого участника членами жюри производился тщательный анализ выступления, высказывались соответствующие замечания, давались полезные рекомендации и ставились объективные оценки.

По совокупности двух первых конкурсных дней участники получили следующие баллы:

- Фаиг Акберов, Хейрат Ибаев, Хаял Гусейнов, Галям Годжаманова,Илаха Рустамова,

Раван Гачаев, Наджиба Мамедова, Вялиш Мирзоев, Тюркана Наджафова, Мурад

Рустамзаде и Зульфия Джабраилзаде - по 63 балла;

- Гусейн Сяба – 62 балла;

- Афган Махмудов и Сума Тапдыгова - по 61 балл;

- Тариэль Велиев – 60 баллов;

- Мехрана Мамедова – 59 баллов;

- Заур Мурсалов и Зибяр Заманова – по 58 баллов;

- Бехнам Алайи – 57 баллов;

- Мехин Гараева – 56 баллов.

Все конкурсанты продолжают участие. Выбывших пока нет.

Очередной конкурсный день – 19 марта.

(Автор: Вугар Иманов)

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