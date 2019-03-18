Lider TV проведёт концерт под открытым небом, посвященный Ильахыр чершенбе и празднику Новруз

БАКУ /Trend Life/ - Каждый год 20-21 марта в Азербайджане отмечается из самых древних, любимых и веселых праздников – Новруз, вобравшего в себя традиционные ценности нашего народа. Этот праздник приходится на день весеннего равноденствия. По древнему солнечному календарю этот день означает начало весны и нового года.

Lider TV və Radio Azərbaycan 19 марта проведет концерт, посвященный Ильахыр чершенбе и празднику Новрузу, сообщили Trend Life в пресс-службе телеканала. Праздничная программа для бакинцев и гостей города, зарубежных туристов организована при содействии Исполнительных властей Ясамальского и Сабаильского районов.

С 17.00 до 19.00 концертная программа будет представлена в Ясамальском парке, а с 20.00 до 22.00 в Парке Гейдара Алиева на Бадамдаре.

Напомним, что фактически подготовка к празднику Новруз начинается за месяц до самой праздничной даты. Ведь пробуждение природы начинается именно с Новруза, и азербайджанский народ отмечает его очень торжественно и празднично, соблюдая ритуалы и традиции. Согласно народным сказаниям, Новрузу предшествуют четыре вторника (“чершенбе ахшамы”, но принято называть “чершенбе”), каждый из которых посвящен пробуждению одной из природных стихий. Так, каждую неделю во вторник отмечаются Су, Од, Йел и Торпаг (или как его еще называют – Ахыр, Ильахыр) чершенбеси - соответственно вторники Воды, Огня, Ветра и Земли (или последний, предпраздничный). Пробуждение этих сил природы предвещает приход пятого, главного элемента, нового светлого дня – Новруза, начала полного пробуждения земли.

Ильахыр чершенбе насыщен различными обрядами, которые символизируют благополучие в наступающем новом году, освобождение от невзгод, неприятностей. По народным приметам, с Торпаг или Илахыр чершенбе весна вступает в свои права. Поэтому еще с древних времен азербайджанцы отмечали этот день с особым торжеством, ознаменованный началом весенне-полевых работ, наши предки отдавали дань матери-земле, ее богатствам.

(Автор: Вугар Иманов)

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