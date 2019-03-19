Дедушка дедушки нашего дедушки: в Баку отметили юбилей известного актера (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном музыкальном театре в Баку прошло мероприятие, посвященное 105-летию со дня рождения известного актера театра и кино Гусейнаги Садыхова, сообщили Trend Life в театре.

Вначале вниманию гостей вечера был представлен видеоролик, рассказывающий о жизни и творческом пути актера.

В своих выступлениях директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев, народные артисты Ильхам Намиг Камал, Шамиль Сулейманов, Сабир Мамедов, заслуженная артистка Сугра Багирзаде и другие поделились воспоминаниями о Садыхове, подчеркнув, что актер оставил неизгладимый след в кинематографии и театральном искусстве.

Выступившие вспоминали самые яркие театральные образы народного артиста, который посвятил искусству 50 лет своей жизни. Наряду с театром Гусейнага Садыхов снялся в более чем 30 фильмах. Многие из ролей были эпизодическими, но несмотря на это образы его героев и монологи до сих пор остались в памяти зрителей. Последней кинокартиной, в которой снялся Садыхов стал фильм "Дедушка дедушки нашего дедушки".

На вечере дочь народного артиста Тамилла Садыхова выразила признательность организаторам и участникам мероприятия.

Гусейнага Садыхов родился 21 марта 1914 года в Баку. С 1930 года актер играл в Азербайджанском государственном театре юного зрителя. Садыхов на протяжении 50 лет работал в этом театре. Гусейнага Садыхов был участником Великой Отечественной войны. Актер запомнился по образам Хоруз Баба на радио, и Пири Баба - на телевидении. Садыхов снимался в таких известных фильмах как "Дедушка дедушки нашего дедушки", "Жена моя, дети мои", "Яблоко как яблоко", "Хлеб поровну", "Волшебная лампа Аладдина", "Четыре воскресенья", "Волшебный халат", "День рождения" и многих других.

Гусейнага Садыхов скончался в Баку 23 февраля 1983 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.