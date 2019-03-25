Мировая премьера Пикя Ахундовой на гасид Мухаммеда Физули вызвала большой резонанс в Турции (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В концертном зале Cemal Reşit Rey города Стамбул (Турция) с большим успехом при аншлаге прошла мировая премьера произведения композитора Пикя Ахундовой - оратории на гасид "Su" (Вода) великого азербайджанского поэта и мыслителя XVI века Мухаммеда Физули, сообщила Trend Life автор композиции. Вечер был посвящен празднику Новруз. Как известно, вода, наряду с огнем, ветром и землей, являются символами наступления Новруза.

Среди гостей были видные общественные лица, представители культуры и искусства, творческой молодежи интеллигенции, которые в заключении стоя и бурными овациями приветствовали премьеру, творческий коллектив вызывался на «бис». Премьера также вызвала большой резонанс в турецких СМИ.

Оратория состоит из девяти частей. В концертной программе приняли участие музыканты из Азербайджана и Турции – Забита Алиева (ханенде), Джанер Акын (тенор), Бенгису Шимен (сопрано), Исмаил Зульфугаров (тар), Эльвин Новрузов (кяманча), Ниджат Масимов (балабан), Бурджу Карадаг (ней), Хакан Талу (танбур), Тургут Озуфлер (канон), Нева Гюнайдын (классическая кяманча) и Туту Айдыноглу (пианино). Дирижер симфонического оркестра Cemal Reşit Rey – Ренгим Гокмен, хормейстер – Волкан Аккоч, автор идеи проекта – художественный руководитель Cemal Reşit Rey Аслан Оздемир.

Гасид (Гасиде) – жанр классической поэзии. Состоит как минимум из 15 бейдов т.е. 30 строк. Гасид пишется в торжественном, помпезном стиле, и как правило, выражает общественные настроения. В зависимости от тематики и содержания имеются различные виды гасиде, как минаджат, нэт, медхиййе, фехриййе и т.д.

– минаджат. В этом виде гасиде восхваляется Бог, и поэт просит у Бога помощи.

– нэт. В нэте повествуется о величии и святости Пророка.

– медхиййе. В медхиййе восхваляются правители или обладатели высоких рангов.

– фахриййе. В стихах этого жанра поэт повествует о своем величии, пишет о себе с гордостью.

(Автор: Вугар Иманов)

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