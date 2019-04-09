Азербайджанскими сладостями и песнями отметили 100-летие ВГИКа в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанскими песнями и сладостями сегодня торжественно встретили представительную делегацию из Москвы в здании Государственного университета культуры и искусств (АГУКИ), сообщает Trend Life.

Мероприятие проведено в рамках проекта "Дни ВГИКа в странах СНГ. 100-летие первой киношколы мира", посвященное празднованию 100-летия Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова, которое проходит в Баку с 8 по 12 апреля. Проект реализуется АГУКИ, ВГИК при содействии Министерcтва культуры Азербайджана.

Российскую делегацию возглавил ректор ВГИКа, президент Ассоциации учебных заведений искусства и культуры, заслуженный работник культуры Российской Федерации, академик Российской академии образования, профессор Владимир Малышев. Ректор АГУКИ Джейран Махмудова ознакомила гостей с учебным процессом, рассказала о деятельности вуза, было подписание соглашения о сотрудничестве между ВГИКом и АГУКИ. В рамках соглашения между вузами будет реализован ряд проектов по обмену опытом, будет дана возможность студентам пройти обучение, а преподавателям поделиться своими знаниями, организованы летние школы.

В рамках проекта будут представлены выставки и концерты студентов АГУКИ и ВГИК, проведены мастер-классы именитых режиссеров и преподавателей ВГИКА, проведены совместные занятия и круглые столы, состоится творческий вечер известного режиссера и актера Владимира Меньшова, открытие Киноклуба ВГИКа , показаны спектакли "Пять вечеров" и "Небесная". В рамках визита также пройдет встреча с Министром культуры Азербайджана Абульфасом Гараевым, организована экскурсия по достопримечательностям Баку.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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