В Баку состоялась церемония награждения WORLD HARMONY (ФОТО)

9 апреля 2019 17:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся гала-концерт Международного конкурса молодых исполнителей классической музыки и фольклора WORLD HARMONY, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры города Баку.

Конкурс прошел при совместной организационной поддержке Министерства культуры Азербайджана, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств‑участников СНГ, Главного управления культуры города Баку и Центральной школы искусств имени Гара Гараева.

На открытии выступил хореографический ансамбль "Alov" Центральной школы искусств имени Гара Гараева. Заведующий сектором науки и исследований министерства культуры Вугар Бахышов в своем выступлении отметил, что основные задачи конкурса – выявить талантливых молодых вокалистов, музыкантов, танцовщиков. В конкурсе принимали участие представители Азербайджана, Германии, Беларуси, Грузии, Казахстана, Узбекистана, России, Украины, Венгрии и Литвы.

Вугар Бахышов поздравил всех участников конкурса и пожелал им дальнейших успехов в творческой деятельности. На мероприятии состоялось награждении победителей конкурса, им были вручены дипломы и денежные награды. Вечер продолжился конецртной программой участников проекта.

(Автор: Джани Бабаева)

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