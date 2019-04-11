Вселенная Насими - стремление к красоте и добру (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама прошел художественно-музыкальный вечер “Cahan mənəm...” ( Я - Вселенная), посвященный 650-летию великого азербайджанского поэта и философа Имадеддина Насими, соообщает Trend Life.

На открытии вечера декан факультета “Музыкальное искусство” АГУКИ, доктор философии по искусствоведению Нармин Гаралова подчеркнула, что в связи с 650-летием великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год "Годом Насими" в Азербайджане. Было рассказано о глубоком смысле поэзии великого Насими, отмечена большая роль в развитии национального культурного и литературного наследия, выражена признательность директору Международного центра мугама, народному артисту Мураду Гусейнову за поддержку молодым исполнителям.

Поэтическое наследие Насими отражает широту и гуманизм его воззрений. Природа, красота окружающего мира - вот источник, вдохновляющий поэта на его пути к познанию жизни и Вселенной. Гуманизм Насими связан именно с его пониманием высокого назначения человека, ощущением безграничности его возможностей на пути познания истины, стремления к красоте и добру, духовности и милосердию, что очень важно в современном контексте и дальнейшего развития человечества. Он очень глубоко вникал в мысли человека, создавая модели мышления мироздания Вселенной. Заслуга Насими не ограничивается только тем, что он писал на азербайджанском языке. Он также имел последователей, которые в своем творчестве стремились писать на таком же чистом языке, как Насими, и все это оказало влияние на азербайджанский язык и азербайджанскую литературу.

В концертной программе приняли участие народный артист Азербайджана Тейюб Асланов, студенты вуза Мефтун Сафарли, Рамил Гумбатли, Раван Гачаев и Вугар Абилов, в исполнении которых прозвучали композиции - песня дервиша “Qafil oyan” из фильма “Насими”, песни и мугамы “Eylədi”, “Şur təsnifi”, “Segah təsnifi” и “Səmayi-şəms”. Аккомпанировали исполнителям заслуженный артист Алиага Садиев (тар), заслуженный артист Тогрул Асадуллаев (кяманча), Вусал Гасымов (тар), Кямал Абдуллаев (кяманча), Пярвиз Аликрам оглы (балабан), Хайям Гулиев (уд) и Джавидан Набиев (нагара).

Вечер прошёл в рамках совместного проекта “Yeni nəsil dəvət edir” (Новое поколение приглашает) Международного центра мугама и Азербайджанского государственного университета культуры и искусства (АГУКИ) и приурочен к Году Насими в Азербайджане.

(Автор: Вугар Иманов)

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