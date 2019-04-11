Абульфас Гараев встретился с делегацией ВГИКа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев встретился с делегацией Всероссийского государственного института Кинематографии, во главе с ректором института, президентом Ассоциации учебных заведений искусства и культуры, заслуженным работником культуры Российской Федерации, академиком Российской академии образования, профессором Владимиром Малышевым, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Российская делегация находится в нашей стране с визитом, приуроченным к “Дням Всероссийского государственного института Кинематографии в странах СНГ”, в рамках проекта “100-летие первой в мире школы кино”.

Министр Абульфас Гараев, поприветствовав гостей, выразил удовлетворение динамикой развития между нашими странами, и отметил, что для расширения сотрудничества имеются прекрасные возможности. Министр подчеркнул, что осуществление совместных проектов и инициатив, связанных с кинематографией, стало бы ощутимым вкладом в дело развития культурных отношений страны. Коснувшись подписания договора между Азербайджанским государственным университетом культуры и искусства и Всероссийским государственным институтом кинематографии, министр подчеркнул, что это послужит проведению совместных мероприятий, конференций, мастер-классов и студенческого обмена.

Ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. С.Герасимова Владимир Малышев выразил благодарность министру за организацию, при поддержке Министерства культуры ряда мероприятий в Баку, в связи с юбилейными “Днями Всероссийского государственного института Кинематографии в странах СНГ”, в рамках проекта “100-летие первой в мире школы кино”. Гость подчеркнул высокое значение реализации совместных проектов, которые послужат укреплению двустороннего сотрудничества в области культуры.

На встрече участвовали профессоры ВГИКа - народный артист России Владимир Фокин, заведующий кафедрой Владимир Хотиненко, руководитель мастерской Татьяна Яковлева и руководитель учебно-творческой мастерской Игорь Клебанов и ректор АГУКИ Джейран Махмудова.

(Автор: Вугар Иманов)

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