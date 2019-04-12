В Баку раскроют "Секреты женщин"

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Art Tower в Ичеришехер 17 апреля состоится открытие художественной выставки под названием "Секреты женщин", сообщили Trend Life организаторы вернисажа.



Красота женщины, ее мудрость, уникальность, неотразимость, моральные, нравственные и волевые качества всегда воспевались в поэзии и прозе, находили отражение в полотнах великих художников. Для многих деятелей искусства женская тема была и остается нескончаемым источником вдохновения.

Как сообщили организаторы выставки "Секреты женщин", в настоящее время идет работа над созданием экспозиции, большую часть которой составляют картины из личных коллекций. Например, работы известного азербайджанского художника, режиссера-мультипликатора Назима Мамедова (1934-2004), чье имя неразрывно связано с самыми любимыми отечественными мультфильмами, будут впервые представлены широкой общественности. Свои картины также выставит Эльдар Бабазаде, чья работа отображена на афише выставки. Также в выставке примут участие работы Рафаила Алиева, Намига Исмайилзаде и других художников.

Организаторы выставки - Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и НПО Arts Council Azerbaijan.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

Вход свободный.

(Автор: Джани Бабаева)

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