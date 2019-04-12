В Баку раскроют "Секреты женщин"

12 апреля 2019 11:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Art Tower в Ичеришехер 17 апреля состоится открытие художественной выставки под названием "Секреты женщин", сообщили Trend Life организаторы вернисажа.

Красота женщины, ее мудрость, уникальность, неотразимость, моральные, нравственные и волевые качества всегда воспевались в поэзии и прозе, находили отражение в полотнах великих художников. Для многих деятелей искусства женская тема была и остается нескончаемым источником вдохновения.

Как сообщили организаторы выставки "Секреты женщин", в настоящее время идет работа над созданием экспозиции, большую часть которой составляют картины из личных коллекций. Например, работы известного азербайджанского художника, режиссера-мультипликатора Назима Мамедова (1934-2004), чье имя неразрывно связано с самыми любимыми отечественными мультфильмами, будут впервые представлены широкой общественности. Свои картины также выставит Эльдар Бабазаде, чья работа отображена на афише выставки. Также в выставке примут участие работы Рафаила Алиева, Намига Исмайилзаде и других художников.

Организаторы выставки - Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и НПО Arts Council Azerbaijan.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

Вход свободный.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Черно-белый Париж азербайджанского фотографа
Культура 1 апреля 21:32
Азербайджанским мужчинам объяснили – чего хотят женщины (ФОТО)
Культура 6 марта 17:58
В честь 8 марта на металлических бочках в Баку "расцвели" цветы (ФОТО)
Культура 5 марта 12:36
В Баку создается Парк ООН из металлических бочек (ФОТО)
Культура 22 февраля 12:15
В Баку создадут Парк культуры ООН
Социум 12 февраля 17:57
Баку посмотрел на города Европы с высоты птичьего полета (ФОТО)
Культура 25 января 20:12
Лента новостей
Греция и Турция откроют для туристов места древних кораблекрушений
В мире 12:31
Тень пустоты: почему ученые пока не увидели черную дыру в центре Галактики
В мире 12:25
Часть Баку останется без света
Общество 12:23
Доля работоспособного населения в Японии стала рекордно низкой
В мире 12:19
В больнице Абшеронского района скончался новорожденный
Происшествия 12:18
Казахстан будет экспортировать товары в арабские страны через порты Ирана
Бизнес 12:18
Ограничивается движение в поселке Баладжары в Баку
Общество 12:09
Хикмет Гаджиев: Азербайджану и Китаю еще многое предстоит сделать для развития двусторонней торговли
Бизнес 12:05
"AccessBank" удостоен еще одной влиятельной награды
Финансы 12:02