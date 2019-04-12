Азербайджанские школьники представили интерактивный проект "Когда меня не будет" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре прошла презентация книги "Когда меня не будет", созданной юными участниками проекта "Дети - творцы" творческого объединения YARADAN (Yaradan Project) и интерактивное шоу с их участием, сообщает Trend Life.

Среди гостей были видные общественные деятели, представили культуры и науки, творческой молодёжи и интеллигенции.

Участники проекта делятся в книге своими мыслями на тему "Когда меня не будет". В книгу также вошли фотографии и рисунки, созданные детьми. Презентация книги сопровождалась интерактивным мини-спектаклем, в ходе которого дети общались со взрослой аудиторией, передавая свои чувства и эмоции через танцы, что придало вечеру очень трогательную и душевную атмосферу.

Председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде, руководитель проекта Нигяр Рзаева, художник-керамист Вюсаля Агаразиева, народная артистка Фидан Гаджиева, дизайнер Гюльнара Халилова, писательница Ульвия Гейдарова и другие отметили важность реализации проекта и выразили благодарность Baku Book Center за поддержку детского творчества.

"Нам всем нужна любовь и забота. Благодаря этим детям и руководителям данного проекта мы еще раз осознали, что любовь, забота и внимание являются самыми главными ценностями в жизни, на которые мы всегда можем опереться", – отметила директор Baku Book Center, писательница Гюнель Анаргызы.

В заключении вечера детям были вручены подарки.

(Автор: Вугар Иманов)

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