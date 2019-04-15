Арабская музыка вызвала восторг бакинцев (ФОТО)

15 апреля 2019 11:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проходящего в столице Азербайджана фестиваля "Недели Франкофонии" в Международном центре мугама выступил известный марокканский пианист Маруан Бенабдаллах, представляющий арабскую исполнительскую школу классической фортепианной музыки, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Концертная программа была организована посольством Марокко в Азербайджане при содействии Международного центра мугама.

Выступивший перед концертом посол Марокко в Азербайджане Мохаммед Адиль Эмбарш рассказал о культурных связях между двумя странами, и выразил признательность министерству культуры Азербайджана и Международному центру мугама за поддержку в организации данного мероприятия.

Маруан Бенабдаллах представил программу "Arabesque", в ходе которой прозвучали произведения Диа Суккари (Сирия), Малика Асланоана (Иран), Фазиля Сайя, Салима Дада (Турция), Набиля Бенабделжалила (Марокко) и других композиторов.

Исполнение музыканта вызвало восторг бакинской публики, которая наградила Маруана Бенабдаллаха оглушительными аплодисментами.

Отметим, что Маруан Бенабдаллах – марокканский пианист, выступающий с концертами во многих странах мира. Его концерты проходили в Германии, Австрии, Китае, Испании, США, Великобритании, Франции и Италии. Пианист является призером престижного конкурса Arthur Rubinstein Master, проходившего в Тель-Авиве (Израиль), по итогам которого местная пресса назвала его исполнение "чудесным". Бенабдаллах обучался и повышал уровень своего образования в Консерватории Белы Барток и в Музыкальной академии Ференца Листа. Награжден медалью парламента Венгрии. Выступал с сольными концертами в сопровождении многих известных оркестров мира.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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