Аga Khan Music Award – почетная награда азербайджанского композитора (ФОТО)

16 апреля 2019 22:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Председатель Союза композиторов Азербайджана (СКА), кавалер ордена "Шараф", народная артистка, "Артист мира" ЮНЕСКО, профессор Фирангиз Ализаде стала первым лауреатом международной премии Аga Khan Music Award в области композиторского творчества, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

В связи с этим в СКА состоялась пресс-конференция с участием общественных деятелей, видных представителей культуры и искусства, а также представителей СМИ.

Международная премия в области музыки Аga Khan Music Award, учреждена фондом Aga Khan Foundation. Премию Фирангиз Ализаде вручили Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза, основатель Фонда Его Высочество Карим Ага Хан и Принц Амин на торжественном мероприятии, прошедшем в Лиссабоне.

На пресс-конференции была продемонстрирована видеозапись произведения Фирангиз Ализаде "Nəsimi-Passion". Фирангиз Ализаде создала грандиозное произведение для хора, солиста и симфонического оркестра в год, когда отмечалось 600-летняя годовщина гибели Насими.

После просмотра своими впечатлениями о музыкальном произведении поделились почетные гости мероприятия – министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, известный кинорежиссер, народный артист Азербайджана Огтай Миргасымов и другие гости. Они также сердечно поздравили Фирангиз Ализаде с присуждением высокой награды.

На мероприятии также была продемонстрирована видеозапись церемонии вручения Франгиз Ализаде почетной награды. В завершение мероприятия Фирангиз Ализаде ответила на вопросы представителей СМИ.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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