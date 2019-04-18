Международный день памятников и исторических мест

18 апреля 2019 09:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 18 апреля в мире отмечается Международный день памятников и исторических мест. Этот памятный день был учрежден ЮНЕСКО, по предложению Совета по охране памятников и исторических мест в 1983 году. Праздник отмечается с 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Также он дает возможность больше узнать о многообразии мирового наследия и о силах, которые прикладываются для его защиты и сохранения.

Девизом Международного дня памятников и исторических мест, который отмечается в мире ежегодно 18 апреля, стали слова: "Сохраним нашу историческую родину".

Международный день памятников и исторических мест широко отмечается и в Азербайджане. Ежегодно в исторических заповедниках и исторических местах, с целью популяризации идеи охраны исторических памятников, организуются различные мероприятия, выставки.

Также, в музеях и исторических заповедниках проходит "День открытых дверей".

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