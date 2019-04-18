Они загадочны, кокетливы, дерзки…Это азербайджанские женщины (ФОТО)

18 апреля 2019 11:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Art Tower в Ичери шехер состоялось открытие художественной экспозиции "Секреты женщин", организованной Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и НПО Arts Council Azerbaijan, сообщает Trend Life.

Красота женщины, ее мудрость, уникальность, неотразимость, моральные, нравственные и волевые качества всегда воспевались в поэзии и прозе, находили отражение в полотнах великих художников. Для многих деятелей искусства женская тема была и остается нескончаемым источником вдохновения. Вот и азербайджанские художники на своих полотнах воспевают красоту женщины. Героини их картин загадочны, кокетливы, дерзки… Кто-то из мастеров кисти видит женщину натурой романтической, кто-то роковой обольстительницей, другие пытаются разгадать ее тайну.

Большую часть экспозиции составили картины из личных коллекций. Например, работы известного азербайджанского художника, режиссера-мультипликатора Назима Мамедова (1934-2004), чье имя неразрывно связано с самыми любимыми отечественными мультфильмами, были впервые представлены широкой общественности. Свои картины также выставили художники Эльдар Бабазаде, Рафаил Алиев, Намиг Исмаилзаде, Рагим Гашимов и другие.

Выставка вызвала живой интерес гостей, среди которых были представители дипломатических миссий и творческой молодежи, деятели культуры и искусства.

(Автор: Джани Бабаева)

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