Азербайджан представлен на международном фестивале в Кайсери (ФОТО)

18 апреля 2019 18:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Театральный коллектив Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории принял участие на открытии Международного фестиваля среди школьников, который проходит в турецком городе Кайсери, сообщили Trend Life в пресс-службе коллектива.

Фестиваль начался шествием по улицам города, затем прошла встреча с главой муниципалитета Кайсери Мемдух Бюйюккылыджем. Художественный руководитель коллектива, художник-декоратор Гюнай Мехтизаде и национальный куратор проекта, директор гимназии Айтян Ахмедова выразили признательность за приглашение и теплый прием, пожелали всем участникам успехов. Мемдух Бюйюккылыдж отметил, что главная цель проекта – выявление и развитие творческих способностей подрастающего покления, налаживание дружественных связей между народами, подчеркнув братские отношения между Турцией и Азербайджаном.

Коллектив представит 20 апреля спектакль "Aləmin Nəfəsi: Nəsimi", посвященный 650-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта, мыслителя и философа Имадеддина Насими. Режиссер – Эльнура Велиева, медиа-руководитель проекта – Хаяла Мамедова.

(Автор: Вугар Иманов)

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