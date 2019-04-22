В Баку пройдет третья Олимпиада искусств (ФОТО)

22 апреля 2019 16:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку 4 и 5 мая пройдет третья Олимпиада искусств, организованная Союзом молодежи и Ассоциацией танца Азербайджана при поддержке Jam Group и Государственной гимназии искусств, сообщили Trend Life организаторы.

Первый день, посвященный вокалу и музыке, пройдет в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова. Второй день, посвященный танцам, пройдет в Союзе театральных деятелей Азербайджана.

«В Олимпиаде искусств участвуют не только юные дарования нашей страны, но и приезжают зарубежные гости. Главная цель - продвижение талантливых детей и молодежи, сближение их и улучшение международных связей, знакомство с представителями зарубежных культур для обмена опытом. Во время соревнований участникам выходят на сцену в номерах – их имена, а также учителей и школ не объявляются при выступлении. Это сделано для объективного оценивания номеров. Желаю всем удачи!», - отметил президент АТА и член правления СМА Азиз Азизов.

Судейство будет оценивать участников по технике выступления, композиции и имиджу. Чемпионат пройдет по возрастным категориям: младшая (до 6 лет), дети (до 10 лет), подростки (до 16 лет), взрослые (от 16 и выше). Количественные номинации: соло, дуэт, малая группа (до 8 участников), ансамбль (8-24 участников), большой ансамбль (25 – 50 участников).

Для регистрации: +994 55 707-90-02

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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