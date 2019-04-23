Теория относительности Альберта Эйнштейна и законы природы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Картины российской художницы Натальи Шевченко отличает видение мира, не ограниченное ни правилами, ни канонами. Художница работает с большой самоотдачей, в её жизнь прочно вошли путешествия и выставки, дающие новые ощущения и темы для творчества. Своими впечатлениями от первой поездки в Баку, где Наталья Шевченко представала выставку "Балет и Лики искусства", поделилась с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева.

Вечером в бакинской гостинице, перебирая красочные дневные воспоминания, она подумала о том, что захотела бы изобразить на картине «Азербайджан». Наверное, в первую очередь там должно быть море. А потом возникло желание написать и Старый город, и новый Баку, и природу, и азербайджанскую кухню, и ещё многое-многое другое... Такими крупными мазками культура Азербайджана открылась перед Натальей Шевченко.

Лауреатка международных конкурсов родилась в Ленинграде, в творческой семье, и это определило её дальнейшую судьбу: уже с раннего детства Наташа покрывала беглыми набросками тетрадные листочки и рисовала иллюстрации к литературным произведениям. Когда родители хотели похвалить дочь за первые достижения в её увлечении, то шутя называли девочку «Натан», и это впоследствии стало творческим псевдонимом. «Моё детское имя приклеилось ко мне намертво, но я нисколько не жалею об этом», – улыбается Наталья.

По-настоящему в живопись она пришла после того, как сделала карьеру в сфере профессиональной психологии. Будучи самобытным художником, Наталья Шевченко не минула все стадии творческих исканий: от лубочных изображений домашних животных, примитивистских пейзажей в духе дилетантизма, обнажённой натуры и женских портретов с элементами поп-арта – до самостоятельных композиций, наполненных безудержным темпераментом. Наталья не делает предварительных набросков своих картин, она пишет то, о чём думает и что ощущает в настоящий момент.

Сегодня художница живёт и творит сразу в двух городах – Санкт-Петербурге и Краснодаре, ведёт активную выставочную деятельность. Ее картины хранятся в 32 государственных и частных коллекциях России и зарубежья, а недавно в Азербайджанской государственной академии художеств прошла выставка Натальи Шевченко «Балет и Лики искусства». «Я пронизана этой темой с детства, – говорит художница. – Мне хочется искренне говорить о великих произведениях и их авторах, воскресить этих людей, сделать живыми и чувствовать их тёплое дыхание за своей спиной». В экспозиции были представлены портреты Муслима Магомаева, Сергея Рахманинова, Дмитрия Хворостовского, Майи Плисецкой, Фёдора Шаляпина, Сергея Дягилева, Юрия Григоровича, Петра Чайковского и многих других известных личностей.

На открытии выставки была отмечена неординарность и красочность полотен российской художницы. Её картины создают впечатление лёгкости воплощения художественного замысла, а цветовая гамма подчёркивает выразительность и неожиданность танца. «Эта экспозиция свидетельствует о том, насколько близки и разнообразны культурные традиции, связывающие Россию и Азербайджан», – отметил Сергей Степанов, советник-посланник российского посольства, при поддержке которого была организована выставка Натальи Шевченко.

У самой художницы остались трепетные воспоминания от общения с народными художниками Азербайджана Фуадом Салаевым и Омаром Эльдаровым, которые открывали её выставку. Фуад Салаев, профессор Государственной академии художеств Азербайджана, посвятил Наталье несколько часов, дал ценные советы и показал рабочий процесс в мастерских по живописи и скульптуре. «Есть такое выражение «Намоленность не выветривается» – это сказано будто специально про мастерские Азербайджанской академии художеств, – вспоминает Наталья Шевченко. – Я увидела, что академия учит своих воспитанников передавать любовь и красоту, любить мир и человека. А Фуад Салаев красив всегда! Я была восхищена его отношением к студентам: Салаев очень внимательно смотрит на своих учеников, ищет среди породы вкрапления драгоценного камня, а потом выносит талант на свет, чтобы тот раскрылся и засверкал в лучах бакинского солнца. А к Омару Гасановичу Эльдарову, ректору Азербайджанской академии художеств, все обращаются, как к первоисточнику: он мудрый, живёт на земле долго и постоянно озарён каким-то ясным светом».

Скульптор Омар Эльдаров – автор надгробия певца Муслима Магомаева на Аллее почётного захоронения в Баку, оставившей у Натальи Шевченко наиболее яркое впечатление. Этот своеобразный музей истории и наследия Азербайджана вызвал у неё желание узнать, как жил и творил писатель, политик, академик или артист, нашедший здесь последний приют, поэтому художница много времени провела на Аллее почётного захоронения. Мемориал она захотела посетить, в первую очередь, чтобы почтить память своего любимого певца: «Я очень люблю светлый голос Магомаева, который так необходим сегодня людям. Мне кажется, что в нём заключена гармония мира. А написать портрет Муслима Магомаева меня побудили его песни, излучающие удивительную внутреннюю чистоту, особенно его исполнение песни «Азербайджан» вместе с Тамарой Синявской». Два своих полотна – портрет Муслима Магомаева и «По щучьему велению» – Шевченко передала в дар Государственной академии художеств Азербайджана.

Поскольку главным для художницы был и остаётся сам процесс творчества, из Азербайджана Наталья привезла несколько номеров журнала «Баку», в которых её заинтересовали публикации о театре и живописи. Она знакома с творчеством азербайджанских композиторов Гара Гараева и Джовдета Гаджиева, учеников Дмитрия Шостаковича, и потому хотела бы создать цикл полотен, посвящённых азербайджанским постановкам оперы и балета.

«Альберт Эйнштейн сказал однажды, что он создал теорию относительности просто потому, что слушал закон природы: у природы тихий голос, а у него – хороший слух, – с присущей ей образностью говорит Наталья Шевченко. – Я думаю, что искусство Азербайджана отличается особой чувствительностью к законам природы. Когда прикасаешься к нему, возникает внутреннее желание долгого молчания. Это – очищение, а оно не может быть шумным».

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