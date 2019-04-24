На российском телеканале показали репортаж о Международном фестивале Мстислава Ростроповича в Баку (ВИДЕО)

24 апреля 2019 18:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На телеканале "Россия – Культура" представлен репортаж с торжественного открытия Х Международного фестиваля Мстислава Ростроповича в Баку, организованного Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры Азербайджана и Фондом Мстислава Ростроповича, сообщает Trend Life.

В репортаже отмечено, что имя Мстислава Ростроповича неотделимо от истории музыки Азербайджана.

Напомним, что открытие фестиваля прошло в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. На сцене филармонии выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Рауфа Абдуллаева. Солистами программы выступили - Сергей Крылов (скрипка, Россия) и Александр Канторов (фортепиано, Франция).

На вечере прозвучали Симфоническая увертюра "Эгмонт" Людвига ван Бетховена, Концерт для скрипки с оркестром Петра Ильича Чайковского, Концерт №2 для фортепиано с оркестром Иоганнеса Брамса.

(Автор: Джани Бабаева)

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