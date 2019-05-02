Азербайджанское "Пламя" в России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский фольклорный ансамбль "Alov" ("Пламя") с успехом принял участие в XVII Международном юношеском фестивале музыкального творчества "Земля – наш общий дом", который прошел в городе Екатеринбург (Россия), сообщает Trend Life со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Азербайджана.

Отметим, что фестиваль проводится с 1982 года. В этом году в нем приняли участие 28 музыкальных коллективов из России, Азербайджана, Чехии, Туниса, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Китая, Индии. Конкурс фестиваля прошел по следующим номинациям – хореография, хоровое пение, инструментальная музыка, фольклорное искусство.

На фестивале Азербайджан представил фольклорный ансамбль "Alov" ("Пламя") Центральной школы искусств имени Гара Гараева. По итогам конкурса ансамбль "Alov" занял первое место в номинации "фольклорное искусство". Участникам ансамбля были вручены диплом и кубок фестиваля.

Отметим также, что по приглашению оргкомитета фестиваля в состав жюри вошел заведующий сектором науки и исследований министерства культуры Азербайджана Вугар Бахышев.

(Автор: Джани Бабаева)

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