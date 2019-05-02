Азербайджанское "Пламя" в России (ФОТО)

2 мая 2019 11:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский фольклорный ансамбль "Alov" ("Пламя") с успехом принял участие в XVII Международном юношеском фестивале музыкального творчества "Земля – наш общий дом", который прошел в городе Екатеринбург (Россия), сообщает Trend Life со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Азербайджана.

Отметим, что фестиваль проводится с 1982 года. В этом году в нем приняли участие 28 музыкальных коллективов из России, Азербайджана, Чехии, Туниса, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Китая, Индии. Конкурс фестиваля прошел по следующим номинациям – хореография, хоровое пение, инструментальная музыка, фольклорное искусство.

На фестивале Азербайджан представил фольклорный ансамбль "Alov" ("Пламя") Центральной школы искусств имени Гара Гараева. По итогам конкурса ансамбль "Alov" занял первое место в номинации "фольклорное искусство". Участникам ансамбля были вручены диплом и кубок фестиваля.

Отметим также, что по приглашению оргкомитета фестиваля в состав жюри вошел заведующий сектором науки и исследований министерства культуры Азербайджана Вугар Бахышев.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Денежными премиями награждены победители конкурса "Birpərdəli pyeslər" (ФОТО)
Культура 30 апреля 17:18
Сумгайыт в формате 3D (ФОТО)
Культура 29 апреля 17:44
Объявлен открытый конкурс на создание скульптуры Гаджи Зейналабдина Тагиева
Политика 25 апреля 18:04
В Азербайджане в ближайшие месяцы начнется реставрация средневековых крепости и мечети
Общество 24 апреля 14:53
Бортовой журнал Azerbaijan Airlines удостоен престижной премии "Национальное наследие" (ФОТО)
Бизнес 23 апреля 12:03
В Азербайджане начались собеседования в рамках конкурса для учителей, работающих по срочным договорам
Общество 22 апреля 16:34
Лента новостей
Аграриям Казахстана предложено перейти на операции в криптовалюте
Финансы 11:45
Назван продукт, способный защитить от ожирения
В мире 11:44
В Баку задержан водитель "Гелендвагена", повредивший 12 автомобилей
Происшествия 11:34
Норвежский ученый рассказала, почему электронные книги не вытеснят бумажные
В мире 11:30
В Баку отремонтирована еще одна улица(ФОТО)
Общество 11:27
Азербайджан планирует открыть в Китае еще два торговых дома
Бизнес 11:26
Позиция Саудовской Аравии в вопросах, в которых заинтересован братский Азербайджан, неизменна - посольство
Политика 11:23
Иран намеревается создать совместные железнодорожные компании с Азербайджаном и Россией
Экономика 11:23
Иранский танкер потерпел бедствие у берегов Саудовской Аравии
В мире 11:21